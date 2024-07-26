https://ria.ru/20240726/chernomore-1799121464.html

Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам

Температура воды Черного моря 2024 сейчас, сегодня и завтра

Температура воды Черного моря: какая сегодня и прогноз по месяцам

На температуру воды в море ориентируются многие отдыхающие, выбирая даты поездки на побережье. О том, какая температура Черного моря сегодня и сейчас в режиме... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:26

2024-07-26T14:26

2024-07-26T14:26

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На температуру воды в море ориентируются многие отдыхающие, выбирая даты поездки на побережье. О том, какая температура Черного моря сегодня и сейчас в режиме онлайн, прогноз на неделю и по месяцам в 2024 году, — в материале РИА Новости.Температура Черного моряЧерное море — расположенное на юго-западе России внутреннее море (глубоко вдающееся в сушу и сообщающееся с прилегающими морями по узким проливам). Однако, существует гипотеза, по которой Черное море ранее не относилось к Мировому океану:“Приверженцы этой точки зрения полагают, что около 7 с половиной тысяч лет назад Черное море было отделено от Мирового океана, от Мраморного и Средиземного морей Босфорской преградой. Причем уровень воды в Черноморском пресноводном озере был гораздо ниже, чем в Мировом океане. И вот произошла катастрофа. Скорее всего геологического характера. Что-нибудь вроде сильнейшего землетрясения. Узкий Босфорский перешеек оказался разрушен, в районе нынешнего города Стамбула образовался Босфорской пролив, а в черноморскую котловину хлынул невиданный по мощности поток соленой морской воды”, — рассказывает Виктор Мельников, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей, эксперт телеканала "Наука".Как правило, отдыхающие стараются ехать в отпуск тогда, когда температура воды в море комфортная, то есть не ниже 21°С. Это позволяет купаться всей семье, включая маленьких детей.Сегодня, завтраВ конце июня, согласно погодному интернет-сервису world-weather.ru, температура Черного моря на побережье Краснодарского края варьируется от 21 до 23 °С. Прогноз температуры воды на неделюВ течение недели температура воды в Черном море останется в пределах 24-27 °С. Снижение показателя ожидается в сентябре, когда среднемесячная температура будет равна 23,3°С.Прогноз температуры воды по месяцамВ 2022 году, по данным метеорологов, ожидается следующая средняя температура Черного моря:Сезонными месяцами в плане туризма принято считать июнь, июль и август, пиковое время — конец июля-начало августа, когда вода прогревается до максимальных значений и становится по ощущениям как “парное молоко”. Однако в этот период опасно отдыхать на пляже в середине дня — можно получить солнечный удар или ожог.Также отдельно выделяют “бархатный сезон” — завершение пляжного периода с начала сентября и до середины октября. То есть период, когда уже нет изнуряющей жары, а вода еще не успела остыть, при этом погода все также сухая и не дождливая — можно комфортно отдыхать на пляже целыми днями и не бояться сгореть на солнце.Методы измерения температуры водыСейчас температуру воды на побережье измеряют с помощью тепловых снимков со спутника. Данные замеряются квадратами 10×10 км. Другой метод — использование термисторов. Термисторы — устройства, чувствительные к изменениям температуры. Они подключаются к датчикам и передают данные о температуре воды на приемное устройство.Еще один способ — применение батометров. Батометры — приборы, измеряющие температуру воды в различных глубинах. Они могут быть установлены на кабелях или спускаться в воду с помощью аппаратов и зондов.Когда вода в Черном море самая теплаяСамое жаркое время, когда морская вода прогревается до максимальных температур (выше 24°С, пик — +27-28°С) — конец июля и весь август. Это связано с тем, что май часто еще прохладный, солнце только начинает греть, а в июне дожди и холодные подводные течения не дают воде оставаться в пределах комфортной температуры.Именно в июле и августе многие отправляются на отдых в южную часть нашей страны, так как риск резких смен температур невысок, даже если будут непродолжительные дожди.Факторы, влияющие на температуру водыОсобенность Черного моря заключается в том, что температура воды неравномерна из-за большой площади, рельефа дна и географического положения. В последнем случае идет речь о средних широтах, за счет чего обеспечивается определенный угол падения солнечных лучей, благодаря чему море хорошо прогревается и на замерзает даже зимой. Так, градусы воды могут отличаться, например, в Туапсе и в Феодосии.По этой причине, лучше смотреть температуру моря именно в том месте, где планируется отдых, а не ориентироваться на любой город черноморского побережья.“Из-за того, что в Черное море впадает множество рек, и эта вода не успевает испаряться с его не очень обширной поверхности, верхние слои воды оказываются чем-то вроде слабосоленого озера глубиной около 150 метров. Именно в нем мы купаемся, когда приезжаем в отпуск на курорт”, — отмечает Андрей Бычков, профессор кафедры геохимии геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, эксперт телеканала "Наука".По словам Андрея Бычкова, эти воды хорошо насыщены кислородом, в них живут все рыбы, дельфины, медузы, планктон, в общем, там происходит вся привычная нам морская жизнь.Полезные советы для туристовПоездка на море — всегда долгожданное событие, но отправляясь на пляж, необходимо соблюсти несколько правил:1. Взять с собой аптечку, в которой должны присутствовать:2. Не стоит брать с собой большое количество вещей, только самое необходимое для отдыха:3. Если жилье не забронировано заранее, не стоит принимать первое попавшееся предложение от местных жителей, встречающих поезда и автобусы. Может случиться так, что за небольшой сарайчик без удобств придется заплатить, как за номер в отеле.4. Лучшее время для солнечных ванн — раннее утро или вечер (с 7 до 11 или после 16 часов). В это время солнце не так активно и находиться под ним безопасно. И не стоит пренебрегать головными уборами.

https://ria.ru/20240619/otdykh-1808166408.html

https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html

https://ria.ru/20240720/pogoda-1960866227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, черное море, общество, отдых, отдых на море, детский отдых, туризм, новости - туризм