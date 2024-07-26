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Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье

Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2024

Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье

Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:53

2024-07-26T12:53

2024-07-26T12:53

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве рассказали, что за все время работы чат-бота почти 2,5 тысячи пользователей получили личную консультацию специалиста. Чаще всего к чат-боту обращаются с вопросами по выдаче разрешения или аннулирования разрешения на такси, рассмотрения сроков заявлений. Также пользователи интересуются порядком получения разрешения на такси и правилами оформления документов при выдаче разрешений. Кроме того, в ведомстве отметили, что необходимо набрать имя бота "Анна" в поисковике в Telegram, чтобы воспользоваться умным помощником.

https://ria.ru/20230919/taksi-1897263471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), telegram