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Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2024
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Новости Подмосковья
 
12:53 26.07.2024
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Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье
Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2024
Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье
Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:53
2024-07-26T12:53
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве рассказали, что за все время работы чат-бота почти 2,5 тысячи пользователей получили личную консультацию специалиста. Чаще всего к чат-боту обращаются с вопросами по выдаче разрешения или аннулирования разрешения на такси, рассмотрения сроков заявлений. Также пользователи интересуются порядком получения разрешения на такси и правилами оформления документов при выдаче разрешений. Кроме того, в ведомстве отметили, что необходимо набрать имя бота "Анна" в поисковике в Telegram, чтобы воспользоваться умным помощником.
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московская область (подмосковье), telegram
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Telegram

Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТакси у здания аэропорта Внуково
Такси у здания аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве рассказали, что за все время работы чат-бота почти 2,5 тысячи пользователей получили личную консультацию специалиста.
Чаще всего к чат-боту обращаются с вопросами по выдаче разрешения или аннулирования разрешения на такси, рассмотрения сроков заявлений.
Также пользователи интересуются порядком получения разрешения на такси и правилами оформления документов при выдаче разрешений.
Кроме того, в ведомстве отметили, что необходимо набрать имя бота "Анна" в поисковике в Telegram, чтобы воспользоваться умным помощником.
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