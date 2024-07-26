https://ria.ru/20240726/chat-bot-1962133306.html
Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье
Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2024
Чат-бот "Анна" проконсультировал более 5 тысяч таксистов в Подмосковье
Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:53
2024-07-26T12:53
2024-07-26T12:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204631_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_81bcacdde30bf72db9f83f24c42242a7.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве рассказали, что за все время работы чат-бота почти 2,5 тысячи пользователей получили личную консультацию специалиста. Чаще всего к чат-боту обращаются с вопросами по выдаче разрешения или аннулирования разрешения на такси, рассмотрения сроков заявлений. Также пользователи интересуются порядком получения разрешения на такси и правилами оформления документов при выдаче разрешений. Кроме того, в ведомстве отметили, что необходимо набрать имя бота "Анна" в поисковике в Telegram, чтобы воспользоваться умным помощником.
https://ria.ru/20230919/taksi-1897263471.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204631_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_4975ae126784c65eb8e56339f970814d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), telegram
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Telegram
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Около 5,4 тысячи таксистов обратились за онлайн-помощью к умному помощнику – чат-боту "Анна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве рассказали, что за все время работы чат-бота почти 2,5 тысячи пользователей получили личную консультацию специалиста.
Чаще всего к чат-боту обращаются с вопросами по выдаче разрешения или аннулирования разрешения на такси, рассмотрения сроков заявлений.
Также пользователи интересуются порядком получения разрешения на такси и правилами оформления документов при выдаче разрешений.
Кроме того, в ведомстве отметили, что необходимо набрать имя бота "Анна" в поисковике в Telegram
, чтобы воспользоваться умным помощником.