https://ria.ru/20240726/bzhanij-1962114316.html

Бжания заявил, что оппозиция в Абхазии курируется иностранными спецслужбами

Бжания заявил, что оппозиция в Абхазии курируется иностранными спецслужбами - РИА Новости, 26.07.2024

Бжания заявил, что оппозиция в Абхазии курируется иностранными спецслужбами

Оппозиция в Абхазии курируется в том числе из-за рубежа, причем при участии иностранных спецслужб, заявил абхазский президент Аслан Бжания. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:50

2024-07-26T11:50

2024-07-26T11:50

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абхазия

россия

сухум

аслан бжания

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оппозиция в Абхазии курируется в том числе из-за рубежа, причем при участии иностранных спецслужб, заявил абхазский президент Аслан Бжания. "Часть этих (оппозиционных – ред.) сил находится на территории Абхазии, часть - за рубежом. Никто не отменял деструктивную деятельность иностранных специальных служб и их сообщников, это мы испытываем на себе. Это сложно доказать, материальных доказательств этому добыть очень непросто, но факт остается таким. Я рассчитываю на то, что люди все-таки мудрые и понимают, что это не просто так, взять и поменять ситуацию в стране к понедельнику", - сказал Бжания. Он также отметил, что в силу того, что Абхазия – молодое государство, в ней не было достаточного количества подготовленной политической элиты, которая могла бы выверенно идти. Кроме того, руководитель страны выразил надежду на то, что подрастающее поколение справится с этой задачей, потому что абсолютное большинство жителей страны осознают, что в основе ее становления лежат две силы - волеизъявление граждан и поддержка России. Оппозиция в Абхазии 17 июля пыталась прорваться в здание парламента в Сухуме, где тогда проходило комитетское заседание, на котором рассматривался законопроект о правовом регулировании строительства и эксплуатации апартаментов и апарт-отелей. Члены оппозиционных организаций и некоторые журналисты негосударственных СМИ не были допущены на заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам. Это вызвало недовольство, и собравшиеся у стен парламента оппозиционеры организовали массовый протест, пытаясь прорваться в здание парламента. На заседании комитета большинством голосов было принято решение рекомендовать законопроект, касающийся апартаментов, к принятию на ближайшей сессии парламента.

https://ria.ru/20240212/abkhaziya-1926851362.html

абхазия

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания