https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962252794.html

Очевидцы рассказали о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова

Очевидцы рассказали о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова - РИА Новости, 26.07.2024

Очевидцы рассказали о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова

Бывший замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков был задержан в четверг, рассказал РИА Новости житель деревни, где находится загородный дом экс-замминистра. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:09

2024-07-26T19:09

2024-07-26T19:17

россия

происшествия

дмитрий булгаков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков был задержан в четверг, рассказал РИА Новости житель деревни, где находится загородный дом экс-замминистра."Вчера только взяли его", — сказал собеседник агентства.Двухэтажный дом находится в Подмосковье, при въезде в деревню есть охрана. На звонок у входа в дом никто не отреагировал, двери не открыли.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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Загородный дом бывшего замглавы Минобороны Булгакова Бывший замглавы Минобороны Булгаков был задержан в четверг, рассказал РИА Новости житель деревни, где находится загородный дом экс-замминистра. Двухэтажный дом находится в Подмосковье, при въезде в деревню есть охрана. На звонок у входа в дом никто не отреагировал, двери не открыли. 2024-07-26T19:09 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, происшествия, дмитрий булгаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова