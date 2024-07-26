https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962252794.html
Очевидцы рассказали о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова
Очевидцы рассказали о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова - РИА Новости, 26.07.2024
Очевидцы рассказали о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова
Бывший замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков был задержан в четверг, рассказал РИА Новости житель деревни, где находится загородный дом экс-замминистра. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:09
2024-07-26T19:09
2024-07-26T19:17
россия
происшествия
дмитрий булгаков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков был задержан в четверг, рассказал РИА Новости житель деревни, где находится загородный дом экс-замминистра."Вчера только взяли его", — сказал собеседник агентства.Двухэтажный дом находится в Подмосковье, при въезде в деревню есть охрана. На звонок у входа в дом никто не отреагировал, двери не открыли.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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Загородный дом бывшего замглавы Минобороны Булгакова
Бывший замглавы Минобороны Булгаков был задержан в четверг, рассказал РИА Новости житель деревни, где находится загородный дом экс-замминистра.
Двухэтажный дом находится в Подмосковье, при въезде в деревню есть охрана. На звонок у входа в дом никто не отреагировал, двери не открыли.
2024-07-26T19:09
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россия, происшествия, дмитрий булгаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова
Россия, Происшествия, Дмитрий Булгаков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Очевидцы рассказали о задержании экс-замглавы Минобороны Булгакова
Очевидец: в доме Булгакова в Подмосковье в день задержания не открывали дверь