https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962249535.html

Главу связанного с Булгаковым ГПК штрафовали за плохую профилактику COVID

Главу связанного с Булгаковым ГПК штрафовали за плохую профилактику COVID - РИА Новости, 26.07.2024

Главу связанного с Булгаковым ГПК штрафовали за плохую профилактику COVID

Суд в 2021 году штрафовал на 25 тысяч рублей гендиректора "Грязинского пищевого комбината" (ГПК) Валерия Ковалевича, связанного с делом экс-замминистра обороны... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:56

2024-07-26T18:56

2024-07-26T18:56

происшествия

дмитрий булгаков

вооруженные силы рф

дело экс-замминистра обороны булгакова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962190263_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_b7d325f30d6bb6580c03805b0c9d3a51.jpg

РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Суд в 2021 году штрафовал на 25 тысяч рублей гендиректора "Грязинского пищевого комбината" (ГПК) Валерия Ковалевича, связанного с делом экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, за недостаточные меры по недопущению распространения на предприятии COVID-19, следует из постановления на сайте Грязинского городского суда Липецкой области. В апреле Басманный суд Москвы арестовал Ковалевича, Александра Михайленко и Эльвиру Смирнову по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Ковалевич был гендиректором АО "Грязинский пищевой комбинат", который фигурирует в деле Булгакова. Как указано в постановлении Грязинского городского суда, в сентябре 2021 года проводилось эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции среди работников пищекомбината. Установлено, что противоэпидемические мероприятия в полном объеме не проводились, "а именно: в помещениях с постоянным нахождением работников не достаточно бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа… ненадлежащим образом организована термометрия среди работников предприятия при приходе на работу". Суд назначил Ковалевичу административный штраф в размере 25 тысяч рублей. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240726/kombinat-1962241782.html

https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962202382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитрий булгаков, вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова, россия