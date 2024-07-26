https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962203713.html

Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы

Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы - РИА Новости, 26.07.2024

Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы

АО "Грязинский пищевой комбинат", чьи интересы, по версии правоохранителей, лоббировал арестованный экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:14

2024-07-26T16:14

2024-07-26T16:15

дмитрий булгаков

вооруженные силы рф

россия

происшествия

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. АО "Грязинский пищевой комбинат", чьи интересы, по версии правоохранителей, лоббировал арестованный экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд российских силовых структур и ведомств, выпуская, в частности, пищевые концентраты, которые не надо варить, и различные консервы. Грязинский пищевой комбинат в городе Грязи Липецкой области был основан в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных сил СССР специальным продовольствием. "На протяжении многих лет комбинат является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд силовых структур и ведомств Российской Федерации", - говорится на сайте предприятия. Среди продукции на сайте комбината названы, в частности, "супы и каши быстрого приготовления "Экспресс" (варка 1-2 мин.) в ассортименте до 20 наименований", супы, каши, кисели моментального приготовления, не требующие варки. А также пищевые концентраты, как требующие, так и не требующие варки. В 2002 году на базе комбината было создано отдельное предприятие ООО "КонсервПакЛам", которое начало производство различных видов консервов. В настоящее время "КонсервПакЛам" производит говядину тушеную высшего и первого сорта; тефтели, фрикадельки; различные виды каш (гречка, рис, булгур) с использованием говядины, мяса птицы; различные виды мясоовощных консервов с картофелем, фасолью, горохом, макаронными изделиями с использованием говядины, мяса птицы. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240726/istochnik-1962196087.html

https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962189354.html

https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962202382.html

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дмитрий булгаков, вооруженные силы рф, россия, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова