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Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы - РИА Новости, 26.07.2024
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16:14 26.07.2024 (обновлено: 16:15 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962203713.html
Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы
Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы - РИА Новости, 26.07.2024
Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы
АО "Грязинский пищевой комбинат", чьи интересы, по версии правоохранителей, лоббировал арестованный экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:14
2024-07-26T16:15
дмитрий булгаков
вооруженные силы рф
россия
происшествия
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. АО "Грязинский пищевой комбинат", чьи интересы, по версии правоохранителей, лоббировал арестованный экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд российских силовых структур и ведомств, выпуская, в частности, пищевые концентраты, которые не надо варить, и различные консервы. Грязинский пищевой комбинат в городе Грязи Липецкой области был основан в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных сил СССР специальным продовольствием. "На протяжении многих лет комбинат является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд силовых структур и ведомств Российской Федерации", - говорится на сайте предприятия. Среди продукции на сайте комбината названы, в частности, "супы и каши быстрого приготовления "Экспресс" (варка 1-2 мин.) в ассортименте до 20 наименований", супы, каши, кисели моментального приготовления, не требующие варки. А также пищевые концентраты, как требующие, так и не требующие варки. В 2002 году на базе комбината было создано отдельное предприятие ООО "КонсервПакЛам", которое начало производство различных видов консервов. В настоящее время "КонсервПакЛам" производит говядину тушеную высшего и первого сорта; тефтели, фрикадельки; различные виды каш (гречка, рис, булгур) с использованием говядины, мяса птицы; различные виды мясоовощных консервов с картофелем, фасолью, горохом, макаронными изделиями с использованием говядины, мяса птицы. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20240726/istochnik-1962196087.html
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962189354.html
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дмитрий булгаков, вооруженные силы рф, россия, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова
Дмитрий Булгаков, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Связанный с Булгаковым комбинат выпускает концентраты, кисели и консервы

Связанный с Булгаковым пищекомбинат производит продукты, которые не надо варить

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. АО "Грязинский пищевой комбинат", чьи интересы, по версии правоохранителей, лоббировал арестованный экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд российских силовых структур и ведомств, выпуская, в частности, пищевые концентраты, которые не надо варить, и различные консервы.
Грязинский пищевой комбинат в городе Грязи Липецкой области был основан в 1944 году как базовое предприятие для снабжения Вооруженных сил СССР специальным продовольствием.
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова
Вчера, 15:56
"На протяжении многих лет комбинат является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд силовых структур и ведомств Российской Федерации", - говорится на сайте предприятия.
Среди продукции на сайте комбината названы, в частности, "супы и каши быстрого приготовления "Экспресс" (варка 1-2 мин.) в ассортименте до 20 наименований", супы, каши, кисели моментального приготовления, не требующие варки. А также пищевые концентраты, как требующие, так и не требующие варки.
В 2002 году на базе комбината было создано отдельное предприятие ООО "КонсервПакЛам", которое начало производство различных видов консервов. В настоящее время "КонсервПакЛам" производит говядину тушеную высшего и первого сорта; тефтели, фрикадельки; различные виды каш (гречка, рис, булгур) с использованием говядины, мяса птицы; различные виды мясоовощных консервов с картофелем, фасолью, горохом, макаронными изделиями с использованием говядины, мяса птицы.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Троих фигурантов дела Булгакова арестовали еще в апреле
Вчера, 15:38
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны
Вчера, 16:10
 
Дмитрий БулгаковВооруженные силы РФРоссияПроисшествияДело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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