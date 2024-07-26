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Большинство директоров ЦБ поддержало повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
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16:26 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/bolshinstvo-1962206710.html
Большинство директоров ЦБ поддержало повышение ключевой ставки
Большинство директоров ЦБ поддержало повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
Большинство директоров ЦБ поддержало повышение ключевой ставки
Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:26
2024-07-26T16:26
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены совета директоров предлагали повысить ее до 19% и даже 20%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Абсолютное большинство участников обсуждения выступили за повышение ставки до 18%. Но были и предложения сохранить уровень ставки в 16%, допускали, что для возвращения инфляции к цели с учетом ставки 16% нужно больше времени для того, чтобы с учетом лагов жесткость денежно-кредитных условий проявилась снижением инфляции", - сказала Набиуллина. "Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно говорить о завершении цикла повышения ставки", - добавила она. Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Большинство директоров ЦБ поддержало повышение ключевой ставки

Набиуллина: большинство членов совета директоров ЦБ поддержало повышение ставки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Абсолютное большинство членов совета директоров ЦБ РФ поддержало повышение ключевой ставки до 18%, но были предложения сохранить ее, также некоторые члены совета директоров предлагали повысить ее до 19% и даже 20%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Абсолютное большинство участников обсуждения выступили за повышение ставки до 18%. Но были и предложения сохранить уровень ставки в 16%, допускали, что для возвращения инфляции к цели с учетом ставки 16% нужно больше времени для того, чтобы с учетом лагов жесткость денежно-кредитных условий проявилась снижением инфляции", - сказала Набиуллина.
"Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно говорить о завершении цикла повышения ставки", - добавила она.
Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Для замедления инфляции нужна дополнительная жесткость, заявила Набиуллина
Вчера, 16:24
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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