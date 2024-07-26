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В Болгарии при пожаре на складах с пиротехникой погиб человек - РИА Новости, 26.07.2024
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11:47 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/bolgarija-1962113409.html
В Болгарии при пожаре на складах с пиротехникой погиб человек
В Болгарии при пожаре на складах с пиротехникой погиб человек - РИА Новости, 26.07.2024
В Болгарии при пожаре на складах с пиротехникой погиб человек
Один человек умер при пожаре на складах с пиротехническими изделиями в столичном регионе Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:47
2024-07-26T11:47
болгария
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один человек умер при пожаре на складах с пиротехническими изделиями в столичном регионе Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Ранее в районах столичного региона Болгарии, где продолжают гореть и взрываться склады с пиротехникой, было объявлено бедственное положение. Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД сообщало о двух пострадавших. "Мужчина, пострадавший в ходе взрывов на складе с пиротехникой рядом с селом Елин-Пелин, скончался", - сообщается на сайте радиостанции со ссылкой на медиков. Пострадавшая девушка, по данным БНР, получила ожоги 85% поверхности тела и находится в критическом состоянии. На территории горящих складов до сих пор находятся два человека, добавила радиостанция. Пожар на складах начался в четверг днем между городом Елин-Пелин и одноименным селом в Софийской области. Всю ночь на месте происшествия, где продолжают взрываться фейерверки, работали бригады скорой помощи, пожарная бригада, специализированные команды спасателей и армейская техника. По словам экспертов, в ближайшие дни взрывы не прекратятся. БНТ сообщало, что запасы пиротехники на одном из складов составляли две тонны в тротиловом эквиваленте. Жители в районе пожара эвакуированы, движение на автомобильных и железнодорожных дорогах перекрыто.
https://ria.ru/20230927/pozhar-1898959558.html
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Болгария
В Болгарии при пожаре на складах с пиротехникой погиб человек

БНР: при пожаре на складах в столичном регионе Болгарии умер один человек

© iStock.com / iiievgeniyПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© iStock.com / iiievgeniy
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один человек умер при пожаре на складах с пиротехническими изделиями в столичном регионе Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее в районах столичного региона Болгарии, где продолжают гореть и взрываться склады с пиротехникой, было объявлено бедственное положение. Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД сообщало о двух пострадавших.
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"Мужчина, пострадавший в ходе взрывов на складе с пиротехникой рядом с селом Елин-Пелин, скончался", - сообщается на сайте радиостанции со ссылкой на медиков.
Пострадавшая девушка, по данным БНР, получила ожоги 85% поверхности тела и находится в критическом состоянии. На территории горящих складов до сих пор находятся два человека, добавила радиостанция.
Пожар на складах начался в четверг днем между городом Елин-Пелин и одноименным селом в Софийской области. Всю ночь на месте происшествия, где продолжают взрываться фейерверки, работали бригады скорой помощи, пожарная бригада, специализированные команды спасателей и армейская техника. По словам экспертов, в ближайшие дни взрывы не прекратятся. БНТ сообщало, что запасы пиротехники на одном из складов составляли две тонны в тротиловом эквиваленте.
Жители в районе пожара эвакуированы, движение на автомобильных и железнодорожных дорогах перекрыто.
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