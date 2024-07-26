https://ria.ru/20240726/blogerstvo-1962097416.html

Песков рассказал, что будет дальше с блогерством

Песков рассказал, что будет дальше с блогерством - РИА Новости, 26.07.2024

Песков рассказал, что будет дальше с блогерством

Блогерство будет и дальше развиваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что вырастет спрос именно на... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:34

2024-07-26T10:34

2024-07-26T10:35

общество

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Блогерство будет и дальше развиваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что вырастет спрос именно на качественное блогерство. Видео с ответом пресс-секретаря опубликовал телеграм-канал "Мастерской новых медиа""Что будет дальше с блогерством? Оно будет всегда", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует телеграм-канал "Мастерской новых медиа". Песков отметил, что люди всегда хотели о себе рассказывать, рассказывать о том, что они видят вокруг, обсуждать какие-то явления. "Тем более, когда современные средства доставки информации, интернет позволяют любому отдельно взятому индивидууму становиться фактически в ряд со средствами массовой информации, блогерство будет только развиваться. И хочется надеяться, что больше будет спрос на качественное блогерство, а не на то блогерство, которое у детей вызывает синдром рассеянного внимания", - заключил он.

https://ria.ru/20240509/zaderzhanie-1944982897.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий песков