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Песков рассказал, что будет дальше с блогерством - РИА Новости, 26.07.2024
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10:34 26.07.2024 (обновлено: 10:35 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/blogerstvo-1962097416.html
Песков рассказал, что будет дальше с блогерством
Песков рассказал, что будет дальше с блогерством - РИА Новости, 26.07.2024
Песков рассказал, что будет дальше с блогерством
Блогерство будет и дальше развиваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что вырастет спрос именно на... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:34
2024-07-26T10:35
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Блогерство будет и дальше развиваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что вырастет спрос именно на качественное блогерство. Видео с ответом пресс-секретаря опубликовал телеграм-канал "Мастерской новых медиа""Что будет дальше с блогерством? Оно будет всегда", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует телеграм-канал "Мастерской новых медиа". Песков отметил, что люди всегда хотели о себе рассказывать, рассказывать о том, что они видят вокруг, обсуждать какие-то явления. "Тем более, когда современные средства доставки информации, интернет позволяют любому отдельно взятому индивидууму становиться фактически в ряд со средствами массовой информации, блогерство будет только развиваться. И хочется надеяться, что больше будет спрос на качественное блогерство, а не на то блогерство, которое у детей вызывает синдром рассеянного внимания", - заключил он.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что будет дальше с блогерством

Песков: блогерство будет и дальше развиваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Блогерство будет и дальше развиваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что вырастет спрос именно на качественное блогерство. Видео с ответом пресс-секретаря опубликовал телеграм-канал "Мастерской новых медиа"
«
"Что будет дальше с блогерством? Оно будет всегда", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", видео публикует телеграм-канал "Мастерской новых медиа".
Песков отметил, что люди всегда хотели о себе рассказывать, рассказывать о том, что они видят вокруг, обсуждать какие-то явления.
"Тем более, когда современные средства доставки информации, интернет позволяют любому отдельно взятому индивидууму становиться фактически в ряд со средствами массовой информации, блогерство будет только развиваться. И хочется надеяться, что больше будет спрос на качественное блогерство, а не на то блогерство, которое у детей вызывает синдром рассеянного внимания", - заключил он.
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