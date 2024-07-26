Бензин Аи-95 дешевеет на российской бирже второй день подряд
Стоимость бензина Аи-95 снизилась на 2,25%
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилась второй день подряд после двухнедельного роста - на 2,25%, до 72 981 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Последний раз цена на марку Аи-95 снижалась 9 июля, а дальше только увеличивалась. За это время рост составил 10,8%. В последние дни марка все ближе и ближе подходила к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Однако накануне впервые за чуть более чем две недели котировки начали снижаться.
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Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торговой сессии снизилась на 2,21%, до 54 219 рубля. Летнее дизельное топливо подешевело на 1,08%, до 61 076 рублей за тонну. Мазут снизился в цене на 3,34%, до 32 141 рубля. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) увеличилась на 0,78% - до 34 449 рублей за тонну. Авиакеросин также подорожал - на 0,86%, до 82 736 рублей.
Минэнерго ранее в июле сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на НПЗ идут согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения.
Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. По его мнению, в данный момент топливный рынок чувствительно реагирует на ремонтную кампанию на НПЗ, хотя "ничего страшного не происходит".
Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. Новак сообщил в четверг, что с 1 августа эмбарго возобновится. Также он отметил, что Минэнерго РФ вместе с компаниями работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку НПЗ, обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Вице-премьер выразил уверенность, что принимаемых сейчас мер для стабилизации ситуации с бензином Аи-95 будет достаточно.
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