https://ria.ru/20240726/belousov-1962102301.html

Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО

Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО - РИА Новости, 26.07.2024

Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:57

2024-07-26T10:57

2024-07-26T12:00

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками. "Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, которые в настоящее время проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне", - говорится в сообщении. После церемонии награждения глава военного ведомства отдельно пообщался с офицерами и военнослужащими по контракту, добавили в МО.

https://ria.ru/20231202/mo-1913312264.html

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безопасность, россия, андрей белоусов