Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО
Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.
Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками.
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"Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, которые в настоящее время проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне", - говорится в сообщении.
После церемонии награждения глава военного ведомства отдельно пообщался с офицерами и военнослужащими по контракту, добавили в МО.
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2 декабря 2023, 10:02