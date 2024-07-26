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Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО - РИА Новости, 26.07.2024
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10:57 26.07.2024 (обновлено: 12:00 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/belousov-1962102301.html
Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО
Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО - РИА Новости, 26.07.2024
Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:57
2024-07-26T12:00
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками. "Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, которые в настоящее время проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне", - говорится в сообщении. После церемонии награждения глава военного ведомства отдельно пообщался с офицерами и военнослужащими по контракту, добавили в МО.
https://ria.ru/20231202/mo-1913312264.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в СВО

Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.
Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками.
«
"Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, которые в настоящее время проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне", - говорится в сообщении.
После церемонии награждения глава военного ведомства отдельно пообщался с офицерами и военнослужащими по контракту, добавили в МО.
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