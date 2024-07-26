https://ria.ru/20240726/belousov-1962090297.html

Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе

Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе - РИА Новости, 26.07.2024

Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе

Министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе его поездки в Ленинградский военный округ продемонстрировали подготовку танковых экипажей, операторов беспилотников, РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:08

2024-07-26T10:08

2024-07-26T10:11

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе его поездки в Ленинградский военный округ продемонстрировали подготовку танковых экипажей, операторов беспилотников, минометчиков, артиллеристов и снайперов, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны РФ ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управления БПЛА, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/gladkov-1961565722.html

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Белоусов на полигоне в Ленинградском военном округе Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками. Министру показали, как идет подготовка танковых экипажей, операторов БПЛА, минометных расчетов. Белоусов также вручил награды отличившимся в ходе СВО и пообщался с военнослужащими. Министр рассказал, что в центрах подготовки будут созданы курсы по управлению багги и квадроциклами - потому что такой транспорт очень востребован для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. 2024-07-26T10:08 true PT3M39S

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безопасность, россия, андрей белоусов