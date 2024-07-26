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Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе - РИА Новости, 26.07.2024
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10:08 26.07.2024 (обновлено: 10:11 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/belousov-1962090297.html
Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе
Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе - РИА Новости, 26.07.2024
Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе
Министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе его поездки в Ленинградский военный округ продемонстрировали подготовку танковых экипажей, операторов беспилотников, РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:08
2024-07-26T10:11
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе его поездки в Ленинградский военный округ продемонстрировали подготовку танковых экипажей, операторов беспилотников, минометчиков, артиллеристов и снайперов, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны РФ ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управления БПЛА, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями", - говорится в сообщении.
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Белоусов на полигоне в Ленинградском военном округе
Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками. Министру показали, как идет подготовка танковых экипажей, операторов БПЛА, минометных расчетов. Белоусов также вручил награды отличившимся в ходе СВО и пообщался с военнослужащими. Министр рассказал, что в центрах подготовки будут созданы курсы по управлению багги и квадроциклами - потому что такой транспорт очень востребован для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе

Белоусову показали подготовку танковых экипажей, операторов БПЛА и минометчиков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе его поездки в Ленинградский военный округ продемонстрировали подготовку танковых экипажей, операторов беспилотников, минометчиков, артиллеристов и снайперов, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управления БПЛА, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Губернатор Белгородской области обсудил с Белоусовым оперативную обстановку
23 июля, 20:04
 
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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