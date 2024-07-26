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Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО - РИА Новости, 26.07.2024
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10:04 26.07.2024 (обновлено: 10:24 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/belousov-1962089279.html
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО - РИА Новости, 26.07.2024
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с участниками СВО перспективы создания окружного учебного центра Ленинградского военного округа, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:04
2024-07-26T10:24
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с участниками СВО перспективы создания окружного учебного центра Ленинградского военного округа, сообщили в Минобороны. "На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования окружного учебного центра Ленинградского военного округа на базе данного полигона, а также заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности процессов обучения и обеспечения военнослужащих на СВО", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО

Белоусов и участники СВО обсудили перспективы создания окружного учебного центра

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с участниками СВО перспективы создания окружного учебного центра Ленинградского военного округа, сообщили в Минобороны.
«
"На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования окружного учебного центра Ленинградского военного округа на базе данного полигона, а также заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности процессов обучения и обеспечения военнослужащих на СВО", - говорится в сообщении.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Белоусов провел встречу с освещающими СВО военными корреспондентами
10 июня, 19:38
 
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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