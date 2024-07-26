https://ria.ru/20240726/belousov-1962089279.html

Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО

Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО - РИА Новости, 26.07.2024

Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с участниками СВО перспективы создания окружного учебного центра Ленинградского военного округа, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:04

2024-07-26T10:04

2024-07-26T10:24

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с участниками СВО перспективы создания окружного учебного центра Ленинградского военного округа, сообщили в Минобороны. "На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования окружного учебного центра Ленинградского военного округа на базе данного полигона, а также заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности процессов обучения и обеспечения военнослужащих на СВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240610/voenkory-1952045619.html

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безопасность, россия, андрей белоусов