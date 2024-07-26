https://ria.ru/20240726/belousov-1962089279.html
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО - РИА Новости, 26.07.2024
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с участниками СВО перспективы создания окружного учебного центра Ленинградского военного округа, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:04
2024-07-26T10:04
2024-07-26T10:24
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с участниками СВО перспективы создания окружного учебного центра Ленинградского военного округа, сообщили в Минобороны. "На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования окружного учебного центра Ленинградского военного округа на базе данного полигона, а также заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности процессов обучения и обеспечения военнослужащих на СВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240610/voenkory-1952045619.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов обсудил создание учебного центра ЛенВО
Белоусов и участники СВО обсудили перспективы создания окружного учебного центра