https://ria.ru/20240726/belousov-1962088957.html

Белоусов проинспектировал полигон в Ленинградском военном округе

Белоусов проинспектировал полигон в Ленинградском военном округе - РИА Новости, 26.07.2024

Белоусов проинспектировал полигон в Ленинградском военном округе

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками, сообщило... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:02

2024-07-26T10:02

2024-07-26T12:21

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками, сообщило в пятницу Минобороны. "Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками. Главе российского военного ведомства продемонстрировали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954548184.html

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Белоусов на полигоне в Ленинградском военном округе Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками. Министру показали, как идет подготовка танковых экипажей, операторов БПЛА, минометных расчетов. Белоусов также вручил награды отличившимся в ходе СВО и пообщался с военнослужащими. Министр рассказал, что в центрах подготовки будут созданы курсы по управлению багги и квадроциклами - потому что такой транспорт очень востребован для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. 2024-07-26T10:02 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, андрей белоусов