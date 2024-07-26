https://ria.ru/20240726/belousov-1962088957.html
Белоусов проинспектировал полигон в Ленинградском военном округе
Белоусов проинспектировал полигон в Ленинградском военном округе - РИА Новости, 26.07.2024
Белоусов проинспектировал полигон в Ленинградском военном округе
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками, сообщило... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:02
2024-07-26T10:02
2024-07-26T12:21
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками, сообщило в пятницу Минобороны. "Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками. Главе российского военного ведомства продемонстрировали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954548184.html
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Белоусов на полигоне в Ленинградском военном округе
Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе и пообщался с контрактниками.
Министру показали, как идет подготовка танковых экипажей, операторов БПЛА, минометных расчетов. Белоусов также вручил награды отличившимся в ходе СВО и пообщался с военнослужащими.
Министр рассказал, что в центрах подготовки будут созданы курсы по управлению багги и квадроциклами - потому что такой транспорт очень востребован для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.
2024-07-26T10:02
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов проинспектировал полигон в Ленинградском военном округе
Белоусов проверил организацию боевой подготовки в Ленинградском военном округе