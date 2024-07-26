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Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший - РИА Новости, 26.07.2024
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14:23 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/bayden-1962165962.html
Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший
Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший - РИА Новости, 26.07.2024
Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший
Президент США Джо Байден "запятнал" карьеру и наследие тем, что не снял кандидатуру с предстоящих президентских выборов раньше, заявил независимый кандидат... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:23
2024-07-26T14:23
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
роберт ф. кеннеди-младший
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "запятнал" карьеру и наследие тем, что не снял кандидатуру с предстоящих президентских выборов раньше, заявил независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший в интервью телеканалу CBS News."Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я благодарен ему и уважаю его за те 50 лет, которые он отдал службе нашей стране, но я считаю, что он запятнал репутацию и карьеру в последний год, отказываясь отпустить власть", - сказал Кеннеди.Кеннеди добавил, что считает национальной традицией США умение лидеров достойно отказываться от власти, но, по его мнению, ни Байден, ни экс-президент США Дональд Трамп не поступили согласно этой традиции. Для Трампа он привел в пример события 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, чтобы сорвать утверждение конгрессом результатов выборов, которые Трамп проиграл. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, роберт ф. кеннеди-младший
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Роберт Ф. Кеннеди-младший
Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший

Кеннеди-младший: Байден запятнал репутацию, долго отказываясь сняться с выборов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "запятнал" карьеру и наследие тем, что не снял кандидатуру с предстоящих президентских выборов раньше, заявил независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший в интервью телеканалу CBS News.
"Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я благодарен ему и уважаю его за те 50 лет, которые он отдал службе нашей стране, но я считаю, что он запятнал репутацию и карьеру в последний год, отказываясь отпустить власть", - сказал Кеннеди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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Кеннеди добавил, что считает национальной традицией США умение лидеров достойно отказываться от власти, но, по его мнению, ни Байден, ни экс-президент США Дональд Трамп не поступили согласно этой традиции. Для Трампа он привел в пример события 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, чтобы сорвать утверждение конгрессом результатов выборов, которые Трамп проиграл.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
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