https://ria.ru/20240726/bayden-1962165962.html

Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший

Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший - РИА Новости, 26.07.2024

Байден запятнал репутацию, держась за власть, заявил Кеннеди-младший

Президент США Джо Байден "запятнал" карьеру и наследие тем, что не снял кандидатуру с предстоящих президентских выборов раньше, заявил независимый кандидат... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:23

2024-07-26T14:23

2024-07-26T14:23

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джо байден

выборы президента сша — 2024

роберт ф. кеннеди-младший

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "запятнал" карьеру и наследие тем, что не снял кандидатуру с предстоящих президентских выборов раньше, заявил независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший в интервью телеканалу CBS News."Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я благодарен ему и уважаю его за те 50 лет, которые он отдал службе нашей стране, но я считаю, что он запятнал репутацию и карьеру в последний год, отказываясь отпустить власть", - сказал Кеннеди.Кеннеди добавил, что считает национальной традицией США умение лидеров достойно отказываться от власти, но, по его мнению, ни Байден, ни экс-президент США Дональд Трамп не поступили согласно этой традиции. Для Трампа он привел в пример события 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, чтобы сорвать утверждение конгрессом результатов выборов, которые Трамп проиграл. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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