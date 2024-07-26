https://ria.ru/20240726/bank-1962256419.html
ЦБ предупредил о возможных замедлениях в работе своего сайта
ЦБ предупредил о возможных замедлениях в работе своего сайта - РИА Новости, 26.07.2024
ЦБ предупредил о возможных замедлениях в работе своего сайта
Кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ, возможны 27 июля, сообщает регулятор. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:23
2024-07-26T19:23
2024-07-26T19:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ, возможны 27 июля, сообщает регулятор. "27 июля 2024 года возможны кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ", - говорится в сообщении. Регулятор приносит извинения за возможные неудобства.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предупредил о возможных замедлениях в работе своего сайта
ЦБ предупредил о кратковременных замедлениях в работе своего сайта 27 июля