https://ria.ru/20240726/bagreeva-1962043841.html

Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос в 1,5 раза

Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 26.07.2024

Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос в 1,5 раза

За первые пять месяцев 2024 года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды по сравнению с аналогичным показателем прошлого года вырос на... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:15

2024-07-26T09:15

2024-07-26T09:56

москва

мария багреева

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МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. За первые пять месяцев 2024 года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды по сравнению с аналогичным показателем прошлого года вырос на 47,9%, до 80,9 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Московские производители одежды и текстиля активно развивают бизнес, с успехом замещают продукцию ушедших зарубежных брендов, поставляя на столичный рынок товары высокого качества самого разного ассортимента – от детской одежды до постельного белья. По итогам первых пяти месяцев 2024 года предприятия этой отрасли заработали около 81 миллиарда рублей – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Уточняется, что около 79% отраслевого оборота обеспечили производители одежды, заработавшие 63,8 миллиарда рублей. Они нарастили выручку на 42%. Компании, выпускающие изделия из текстиля, заняли 21% от оборота, увеличив его на 74% и заработав 17,1 миллиарда рублей.Багреева отметила, что важный вклад в развитие отрасли вносят малые предприятия. Так, за год их оборот вырос на 75,3% и достиг 37 миллиардов рублей, а доля в обороте отрасли составила 45,7%. Крупные и средние предприятия занимают 54,3% отраслевого оборота. За январь-май этого года они заработали 43,9 миллиарда рублей - на 30,7% больше аналогичного периода 2023 года.Кроме того, производители текстильных изделий и одежды заняли 3% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и 17% общего оборота отрасли в России.Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что после ухода иностранных брендов столичные предприятия значительно расширили свое присутствие на российском рынке, что привело к росту объема производства одежды в городе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет производство одежды в столице выросло в 62,4 раза.

https://ria.ru/20240725/predpriyatiya-1961832129.html

https://ria.ru/20240724/bagreeva-1961586629.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева