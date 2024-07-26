https://ria.ru/20240726/avtomobili-1962076604.html

На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди

На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди - РИА Новости, 26.07.2024

На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди

Более 800 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:44

2024-07-26T08:44

2024-07-26T08:44

авто

тамань (станица)

керчь

азовское море

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Более 800 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 453 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств" , - говорится в сообщении. Время ожидания проезда составляет около двух часов. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240625/krym-1955295242.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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авто, тамань (станица), керчь, азовское море, общество