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На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди - РИА Новости, 26.07.2024
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08:44 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/avtomobili-1962076604.html
На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди
На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди - РИА Новости, 26.07.2024
На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди
Более 800 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:44
2024-07-26T08:44
авто
тамань (станица)
керчь
азовское море
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Более 800 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 453 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств" , - говорится в сообщении. Время ожидания проезда составляет около двух часов. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240625/krym-1955295242.html
тамань (станица)
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авто, тамань (станица), керчь, азовское море, общество
Авто, Тамань (станица), Керчь, Азовское море, Общество
На Крымском мосту более 800 автомобилей стоят в очереди

Оперштаб: в очереди у Крымского моста стоят более 800 автомобилей

© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Более 800 автомобилей стоят в очереди у Крымского моста, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«
"В очереди со стороны Тамани находится 453 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств" , - говорится в сообщении.
Время ожидания проезда составляет около двух часов.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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АвтоТамань (станица)КерчьАзовское мореОбщество
 
 
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