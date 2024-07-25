https://ria.ru/20240725/zhitomir-1961858434.html
Российские силы нанесли четыре удара под Житомиром, сообщило подполье
Российские силы нанесли четыре удара под Житомиром, сообщило подполье - РИА Новости, 25.07.2024
Российские силы нанесли четыре удара под Житомиром, сообщило подполье
Четыре удара были нанесены в пригороде Житомира на Украине к северо-востоку от центра города, к местам ударов направились машины МЧС и кареты скорой помощи,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:48
2024-07-25T07:48
2024-07-25T07:48
специальная военная операция на украине
украина
житомир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей лебедев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Четыре удара были нанесены в пригороде Житомира на Украине к северо-востоку от центра города, к местам ударов направились машины МЧС и кареты скорой помощи, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным собеседника агентства, подробности о последствиях ударов пока не известны. "В пригород Житомира прилетало четыре раза за ночь... Известно направление – северо-восток от центра города. И по описанию, где-то 12-15 километров от центра. В ту сторону направились машины МЧС и "скорые"", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20240725/aerodrom-1961858031.html
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украина, житомир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Житомир, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Лебедев
Российские силы нанесли четыре удара под Житомиром, сообщило подполье
Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли четыре удара в пригороде Житомира