https://ria.ru/20240725/zelenograd-1961871707.html

Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде

Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде - РИА Новости, 25.07.2024

Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде

Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:56

2024-07-25T09:56

2024-07-25T09:56

зеленоград

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде. Этот водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца августа", - сказал он. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем площадью более 5,8 гектаров очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и проведут благоустройство прилегающей территории. "Извлекли свыше 9 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря этому средняя глубина увеличилась с 1,4 до 2 метров, а максимальная - до 3,5 метров. Существующая конструкция береговой полосы осталась пологой, ее отремонтировали и украсили камнем, втопленным в бетон. Кроме того, очистим пляжную зону и выполним подсыпку песка", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Школьное озеро, расположенное на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский" в 10-м микрорайоне Зеленограда, является одним из любимых мест отдыха горожан. Территорию, прилегающую к водоему, благоустроят: расширят пляжную зону, оборудуют ее удобными лежаками под навесами и раздевалками, обновят прогулочные дорожки, модернизируют систему освещения, сделают площадки для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис.

https://ria.ru/20240722/prichal-1961142523.html

https://ria.ru/20240719/blagoustroystvo-1960712462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленоград, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы