https://ria.ru/20240725/zelenograd-1961871707.html
Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде
Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде - РИА Новости, 25.07.2024
Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде
Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:56
2024-07-25T09:56
2024-07-25T09:56
зеленоград
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петр бирюков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде. Этот водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца августа", - сказал он. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем площадью более 5,8 гектаров очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и проведут благоустройство прилегающей территории. "Извлекли свыше 9 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря этому средняя глубина увеличилась с 1,4 до 2 метров, а максимальная - до 3,5 метров. Существующая конструкция береговой полосы осталась пологой, ее отремонтировали и украсили камнем, втопленным в бетон. Кроме того, очистим пляжную зону и выполним подсыпку песка", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Школьное озеро, расположенное на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский" в 10-м микрорайоне Зеленограда, является одним из любимых мест отдыха горожан. Территорию, прилегающую к водоему, благоустроят: расширят пляжную зону, оборудуют ее удобными лежаками под навесами и раздевалками, обновят прогулочные дорожки, модернизируют систему освещения, сделают площадки для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис.
https://ria.ru/20240722/prichal-1961142523.html
https://ria.ru/20240719/blagoustroystvo-1960712462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Зеленоград, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде. Этот водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца августа", - сказал он.
Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем площадью более 5,8 гектаров очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и проведут благоустройство прилегающей территории.
"Извлекли свыше 9 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря этому средняя глубина увеличилась с 1,4 до 2 метров, а максимальная - до 3,5 метров. Существующая конструкция береговой полосы осталась пологой, ее отремонтировали и украсили камнем, втопленным в бетон. Кроме того, очистим пляжную зону и выполним подсыпку песка", - подчеркнул Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Школьное озеро, расположенное на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский" в 10-м микрорайоне Зеленограда, является одним из любимых мест отдыха горожан. Территорию, прилегающую к водоему, благоустроят: расширят пляжную зону, оборудуют ее удобными лежаками под навесами и раздевалками, обновят прогулочные дорожки, модернизируют систему освещения, сделают площадки для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис.