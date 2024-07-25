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Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде - РИА Новости, 25.07.2024
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09:56 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/zelenograd-1961871707.html
Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде
Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде - РИА Новости, 25.07.2024
Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде
Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:56
2024-07-25T09:56
зеленоград
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде. Этот водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца августа", - сказал он. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем площадью более 5,8 гектаров очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и проведут благоустройство прилегающей территории. "Извлекли свыше 9 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря этому средняя глубина увеличилась с 1,4 до 2 метров, а максимальная - до 3,5 метров. Существующая конструкция береговой полосы осталась пологой, ее отремонтировали и украсили камнем, втопленным в бетон. Кроме того, очистим пляжную зону и выполним подсыпку песка", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Школьное озеро, расположенное на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский" в 10-м микрорайоне Зеленограда, является одним из любимых мест отдыха горожан. Территорию, прилегающую к водоему, благоустроят: расширят пляжную зону, оборудуют ее удобными лежаками под навесами и раздевалками, обновят прогулочные дорожки, модернизируют систему освещения, сделают площадки для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис.
https://ria.ru/20240722/prichal-1961142523.html
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зеленоград, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Зеленоград, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Реабилитацию Школьного озера проводят в Зеленограде

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыПроектное решение благоустройства у Школьного озера в Зеленограде
Проектное решение благоустройства у Школьного озера в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Проектное решение благоустройства у Школьного озера в Зеленограде
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят реабилитацию Школьного озера в Зеленограде. Этот водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца августа", - сказал он.
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Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем площадью более 5,8 гектаров очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и проведут благоустройство прилегающей территории.
"Извлекли свыше 9 тысяч кубометров иловых отложений, благодаря этому средняя глубина увеличилась с 1,4 до 2 метров, а максимальная - до 3,5 метров. Существующая конструкция береговой полосы осталась пологой, ее отремонтировали и украсили камнем, втопленным в бетон. Кроме того, очистим пляжную зону и выполним подсыпку песка", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Школьное озеро, расположенное на территории парка культуры и отдыха "Народный парк Панфиловский" в 10-м микрорайоне Зеленограда, является одним из любимых мест отдыха горожан. Территорию, прилегающую к водоему, благоустроят: расширят пляжную зону, оборудуют ее удобными лежаками под навесами и раздевалками, обновят прогулочные дорожки, модернизируют систему освещения, сделают площадки для игры в волейбол, мини-футбол и настольный теннис.
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