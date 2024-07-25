"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
Эксперт Меркурис: Россия нанесет Украине поражение в конфликте
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесут поражение украинским силам в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
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"Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает. Очевидно, что текущие события невозможно просто изменить. К тому же, есть огромный поток ясных, очень интересных и важных статей в западных СМИ, указывающих нам о том, что Запад никак не сможет изменить эту ситуацию", — рассказал Меркурис.
Эксперт также считает, что победа Дональда Трампа на выборах в президенты США лучше скажется на шансы Украины пережить конфликт, чем победа Камалы Харрис.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за словами украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.