Рейтинг@Mail.ru
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/zayavlenie-1961901381.html
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине - РИА Новости, 25.07.2024
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
Российские военные нанесут поражение украинским силам в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:55
2024-07-25T11:55
в мире
украина
россия
дональд трамп
камала харрис
москва
дмитрий кулеба
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесут поражение украинским силам в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает. Очевидно, что текущие события невозможно просто изменить. К тому же, есть огромный поток ясных, очень интересных и важных статей в западных СМИ, указывающих нам о том, что Запад никак не сможет изменить эту ситуацию", — рассказал Меркурис.Эксперт также считает, что победа Дональда Трампа на выборах в президенты США лучше скажется на шансы Украины пережить конфликт, чем победа Камалы Харрис.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за словами украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.
https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html
https://ria.ru/20240724/bouz-1961728188.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1fcc000b91f112594e0acf3c3332fe32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, москва, дмитрий кулеба, мид кнр, политика
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Москва, Дмитрий Кулеба, МИД КНР, Политика
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине

Эксперт Меркурис: Россия нанесет Украине поражение в конфликте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесут поражение украинским силам в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«
"Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает. Очевидно, что текущие события невозможно просто изменить. К тому же, есть огромный поток ясных, очень интересных и важных статей в западных СМИ, указывающих нам о том, что Запад никак не сможет изменить эту ситуацию", — рассказал Меркурис.
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе
Вчера, 09:31
Эксперт также считает, что победа Дональда Трампа на выборах в президенты США лучше скажется на шансы Украины пережить конфликт, чем победа Камалы Харрис.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за словами украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
24 июля, 15:10
 
В миреУкраинаРоссияДональд ТрампКамала ХаррисМоскваДмитрий КулебаМИД КНРПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала