https://ria.ru/20240725/zayavlenie-1961901381.html

"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине

"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине - РИА Новости, 25.07.2024

"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине

Российские военные нанесут поражение украинским силам в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:55

2024-07-25T11:55

2024-07-25T11:55

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесут поражение украинским силам в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает. Очевидно, что текущие события невозможно просто изменить. К тому же, есть огромный поток ясных, очень интересных и важных статей в западных СМИ, указывающих нам о том, что Запад никак не сможет изменить эту ситуацию", — рассказал Меркурис.Эксперт также считает, что победа Дональда Трампа на выборах в президенты США лучше скажется на шансы Украины пережить конфликт, чем победа Камалы Харрис.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за словами украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.

https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html

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