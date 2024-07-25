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Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
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17:07 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/zapad-1961997459.html
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев
Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем, игнорируя историю неминуемого провала попыток агрессии против России, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:07
2024-07-25T17:07
россия
киев
николай патрушев
в мире
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем, игнорируя историю неминуемого провала попыток агрессии против России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Сегодня западные "демократы", добиваясь стратегического поражения России, увеличивают финансовую и техническую помощь киевскому неонацистскому режиму. Фактически пытаются сделать то, что не удалось гитлеровскому фашизму, взращенному в 30-е годы прошлого столетия на средства крупных англосаксонских корпораций, которые, кстати, существуют и в настоящее время. Играя с огнем, игнорируют исторические факты неминуемого провала попыток агрессии в отношении России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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россия, киев, николай патрушев, в мире, украина, сша, евросоюз
Россия, Киев, Николай Патрушев, В мире, Украина, США, Евросоюз
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев

Патрушев: Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем, игнорируя историю неминуемого провала попыток агрессии против России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Сегодня западные "демократы", добиваясь стратегического поражения России, увеличивают финансовую и техническую помощь киевскому неонацистскому режиму. Фактически пытаются сделать то, что не удалось гитлеровскому фашизму, взращенному в 30-е годы прошлого столетия на средства крупных англосаксонских корпораций, которые, кстати, существуют и в настоящее время. Играя с огнем, игнорируют исторические факты неминуемого провала попыток агрессии в отношении России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Победа России в СВО поможет диалогу между странами, заявил Патрушев
21 сентября 2023, 12:40
 
РоссияКиевНиколай ПатрушевВ миреУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
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