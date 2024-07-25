https://ria.ru/20240725/zapad-1961997459.html
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев
Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем, игнорируя историю неминуемого провала попыток агрессии против России, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:07
2024-07-25T17:07
2024-07-25T17:07
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем, игнорируя историю неминуемого провала попыток агрессии против России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Сегодня западные "демократы", добиваясь стратегического поражения России, увеличивают финансовую и техническую помощь киевскому неонацистскому режиму. Фактически пытаются сделать то, что не удалось гитлеровскому фашизму, взращенному в 30-е годы прошлого столетия на средства крупных англосаксонских корпораций, которые, кстати, существуют и в настоящее время. Играя с огнем, игнорируют исторические факты неминуемого провала попыток агрессии в отношении России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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россия, киев, николай патрушев, в мире, украина, сша, евросоюз
Россия, Киев, Николай Патрушев, В мире, Украина, США, Евросоюз
Запад играет с огнем, помогая Украине, заявил Патрушев
Патрушев: Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем