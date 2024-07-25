https://ria.ru/20240725/zapad-1961935497.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.07.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в Харьковской области и ЛНР,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:20

2024-07-25T13:20

2024-07-25T13:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 460 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 112-й бригад теробороны, 1-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 460 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность