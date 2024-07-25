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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.07.2024
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13:20 25.07.2024 (обновлено: 13:36 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/zapad-1961935497.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.07.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в Харьковской области и ЛНР,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:20
2024-07-25T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 460 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 112-й бригад теробороны, 1-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 460 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в Харьковской области и ЛНР, потери противника составили до 460 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 112-й бригад теробороны, 1-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Противник потерял до 460 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
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