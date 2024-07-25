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СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог - РИА Новости, 25.07.2024
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21:08 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/zambija-1962043429.html
СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог
СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог
В Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран, передает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:08
2024-07-25T21:08
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замбия
малави
сша
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба. "Американец и россиянин были выпущены под залог в Замбии после того, как их арестовали при попытке вывезти самолетом ящики с незадекларированными малавийскими квачами", - пишет агентство. Отмечается, что двое задержанных пытались провезти крупный объем купюр (в основном низкого номинала) валют четырех африканских стран – Малави, Эсватини, Лесото и Зимбабве. По информации агентства, самолет с валютой должен был вылететь из аэропорта в столице Замбии Лусаке в Калифорнию. Сами задержанные заявили, что собирались продавать валюту коллекционерам. Представители Малави предполагают, что валюту африканских стран могли пытаться вывезти из-за бумаги, на которой печатаются купюры. По их предположению, ее могли намереваться использовать для печати купюр других валют, включая евро, более крупного номинала.
https://ria.ru/20240724/frantsija-1961829335.html
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в мире, замбия, малави, сша
В мире, Замбия, Малави, США
СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог

Россиянина, задержанного в Замбии за попытку вывоза валюты, освободили под залог

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЗамбия
Замбия - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Замбия . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба.
«
"Американец и россиянин были выпущены под залог в Замбии после того, как их арестовали при попытке вывезти самолетом ящики с незадекларированными малавийскими квачами", - пишет агентство.
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Отмечается, что двое задержанных пытались провезти крупный объем купюр (в основном низкого номинала) валют четырех африканских стран – Малави, Эсватини, Лесото и Зимбабве.
По информации агентства, самолет с валютой должен был вылететь из аэропорта в столице Замбии Лусаке в Калифорнию. Сами задержанные заявили, что собирались продавать валюту коллекционерам.
Представители Малави предполагают, что валюту африканских стран могли пытаться вывезти из-за бумаги, на которой печатаются купюры. По их предположению, ее могли намереваться использовать для печати купюр других валют, включая евро, более крупного номинала.
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