https://ria.ru/20240725/zambija-1962043429.html

СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог

СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: россиянина, задержанного в Замбии, освободили под залог

В Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран, передает... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:08

2024-07-25T21:08

2024-07-25T21:08

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба. "Американец и россиянин были выпущены под залог в Замбии после того, как их арестовали при попытке вывезти самолетом ящики с незадекларированными малавийскими квачами", - пишет агентство. Отмечается, что двое задержанных пытались провезти крупный объем купюр (в основном низкого номинала) валют четырех африканских стран – Малави, Эсватини, Лесото и Зимбабве. По информации агентства, самолет с валютой должен был вылететь из аэропорта в столице Замбии Лусаке в Калифорнию. Сами задержанные заявили, что собирались продавать валюту коллекционерам. Представители Малави предполагают, что валюту африканских стран могли пытаться вывезти из-за бумаги, на которой печатаются купюры. По их предположению, ее могли намереваться использовать для печати купюр других валют, включая евро, более крупного номинала.

https://ria.ru/20240724/frantsija-1961829335.html

https://ria.ru/20240317/rossiyanka-1933712196.html

замбия

малави

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в мире, замбия, малави, сша