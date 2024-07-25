https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html

В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх

В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх - РИА Новости, 25.07.2024

В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх

Россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино, соответствующий... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:50

2024-07-25T17:50

2024-07-25T18:17

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госдума рф

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино, соответствующий законопроект группа депутатов внесла в Госдуму, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. "Физическое лицо вправе отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем направления организатору азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах", — указано в проекте. Вести этот перечень будет Единый регулятор азартных игр — это действующая компания, которая полностью контролируется правительством России и осуществляет контроль в этой сфере. Лица, указанные в перечне, не смогут делать ставки, в том числе электронные, покупать лотерейные билеты. Организаторам азартных игр также запретят присылать включенным в список гражданам свою рекламу. Таким же образом можно будет отказаться от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов в специальных игорных зонах. Заявление о включении в перечень лиц, признанных недееспособными, смогут подать их опекуны. Срок отказа физического лица от участия в азартных играх, согласно законопроекту, должен составлять не менее четырех месяцев, если заявление о включении информации в соответствующий перечень направляется в первый или второй раз в течение календарного года. А если это уже третье заявление за год — то минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. В пояснительной записке авторы законодательной инициативы указывают, что патологическое влечение к азартным играм — распространенное психическое расстройство, которое создает риски как для самого человека, так и для его близких. При этом сейчас такого механизма самоограничения в России не существует.

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https://ria.ru/20240708/kazakhstan-1958197244.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф