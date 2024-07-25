https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html
В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх
В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх - РИА Новости, 25.07.2024
В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх
Россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино, соответствующий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:50
2024-07-25T17:50
2024-07-25T18:17
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575606258_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_14f91956405959e7d81b6fe26d599f4a.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино, соответствующий законопроект группа депутатов внесла в Госдуму, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. "Физическое лицо вправе отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем направления организатору азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах", — указано в проекте. Вести этот перечень будет Единый регулятор азартных игр — это действующая компания, которая полностью контролируется правительством России и осуществляет контроль в этой сфере. Лица, указанные в перечне, не смогут делать ставки, в том числе электронные, покупать лотерейные билеты. Организаторам азартных игр также запретят присылать включенным в список гражданам свою рекламу. Таким же образом можно будет отказаться от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов в специальных игорных зонах. Заявление о включении в перечень лиц, признанных недееспособными, смогут подать их опекуны. Срок отказа физического лица от участия в азартных играх, согласно законопроекту, должен составлять не менее четырех месяцев, если заявление о включении информации в соответствующий перечень направляется в первый или второй раз в течение календарного года. А если это уже третье заявление за год — то минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. В пояснительной записке авторы законодательной инициативы указывают, что патологическое влечение к азартным играм — распространенное психическое расстройство, которое создает риски как для самого человека, так и для его близких. При этом сейчас такого механизма самоограничения в России не существует.
https://ria.ru/20240313/zapret-1932803036.html
https://ria.ru/20240201/azartnye_igry-1924695950.html
https://ria.ru/20240708/kazakhstan-1958197244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575606258_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_430c50b39bc99638a33530eecdbb021b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф
В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх
Россияне смогут устанавливать для себя ограничения на участие в азартных играх
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино, соответствующий законопроект группа депутатов внесла в Госдуму, документ
опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
«
"Физическое лицо вправе отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем направления организатору азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах", — указано в проекте.
Вести этот перечень будет Единый регулятор азартных игр — это действующая компания, которая полностью контролируется правительством России
и осуществляет контроль в этой сфере.
Лица, указанные в перечне, не смогут делать ставки, в том числе электронные, покупать лотерейные билеты. Организаторам азартных игр также запретят присылать включенным в список гражданам свою рекламу.
Таким же образом можно будет отказаться от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов в специальных игорных зонах.
Заявление о включении в перечень лиц, признанных недееспособными, смогут подать их опекуны.
Срок отказа физического лица от участия в азартных играх, согласно законопроекту, должен составлять не менее четырех месяцев, если заявление о включении информации в соответствующий перечень направляется в первый или второй раз в течение календарного года. А если это уже третье заявление за год — то минимальный срок ограничения составит 12 месяцев.
В пояснительной записке авторы законодательной инициативы указывают, что патологическое влечение к азартным играм — распространенное психическое расстройство, которое создает риски как для самого человека, так и для его близких. При этом сейчас такого механизма самоограничения в России не существует.