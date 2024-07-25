https://ria.ru/20240725/vzryv-1961925774.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 25.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:52

2024-07-25T12:52

2024-07-25T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги в Сумской области на данный момент не звучит.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы украины