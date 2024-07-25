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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:52
2024-07-25T12:52
2024-07-25T12:52
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги в Сумской области на данный момент не звучит.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв