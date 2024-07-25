https://ria.ru/20240725/vypuskniki-1961940746.html

В Подмосковье на работу в скорую помощь выйдут 75 выпускников медколледжа

В Подмосковье на работу в скорую помощь выйдут 75 выпускников медколледжа - РИА Новости, 25.07.2024

В Подмосковье на работу в скорую помощь выйдут 75 выпускников медколледжа

На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа номер 1, которые заключили целевой РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:45

2024-07-25T13:45

2024-07-25T13:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа номер 1, которые заключили целевой договор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Все ребята, которые приходят в большую семью скорой помощи Подмосковья, уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят необходимые документы и проходят аккредитацию. В этом году на областную скорую трудоустраивается 75 целевиков - это 56 фельдшеров и 19 медсестер и медбратьев", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что первое время они будут работать в составе бригад с наставниками, закрепят полученные знания, а потом выйдут на линию самостоятельно. Студенты, которые заключили целевой договор с медицинской организацией во время обучения, получают дополнительную стипендию. После того, как они получат образование, их ждет гарантированное место работы.

https://ria.ru/20231113/premii-1909161155.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк