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В Подмосковье на работу в скорую помощь выйдут 75 выпускников медколледжа
В Подмосковье на работу в скорую помощь выйдут 75 выпускников медколледжа - РИА Новости, 25.07.2024
В Подмосковье на работу в скорую помощь выйдут 75 выпускников медколледжа
На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа номер 1, которые заключили целевой РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:45
2024-07-25T13:45
2024-07-25T13:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа номер 1, которые заключили целевой договор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Все ребята, которые приходят в большую семью скорой помощи Подмосковья, уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят необходимые документы и проходят аккредитацию. В этом году на областную скорую трудоустраивается 75 целевиков - это 56 фельдшеров и 19 медсестер и медбратьев", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что первое время они будут работать в составе бригад с наставниками, закрепят полученные знания, а потом выйдут на линию самостоятельно. Студенты, которые заключили целевой договор с медицинской организацией во время обучения, получают дополнительную стипендию. После того, как они получат образование, их ждет гарантированное место работы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа номер 1, которые заключили целевой договор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Все ребята, которые приходят в большую семью скорой помощи Подмосковья, уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят необходимые документы и проходят аккредитацию. В этом году на областную скорую трудоустраивается 75 целевиков - это 56 фельдшеров и 19 медсестер и медбратьев", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что первое время они будут работать в составе бригад с наставниками, закрепят полученные знания, а потом выйдут на линию самостоятельно.
Студенты, которые заключили целевой договор с медицинской организацией во время обучения, получают дополнительную стипендию. После того, как они получат образование, их ждет гарантированное место работы.