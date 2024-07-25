https://ria.ru/20240725/vsu-1961919869.html

Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024

Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области

Украинские дроны атаковали автобус и частный дом в населенных пунктах Шебекинского городского округа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:37

2024-07-25T12:37

2024-07-25T12:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали автобус и частный дом в населенных пунктах Шебекинского городского округа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ вновь атаковали населенные пункты Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В районе села Вознесеновка в результате атаки беспилотника поврежден автобус — выбиты лобовое и боковые стекла и посечен кузов", - написал она. Гладков добавил, что еще один дрон пробил крышу частного дома в селе Муром. Ранее губернатор сообщил, что город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в четверг утром. Один из снарядов прямым попадаем пробил кровлю многоквартирного дома. Также поврежден еще один дом и промпредприятие. В результате один человек погиб, двое пострадали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины