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Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 25.07.2024 (обновлено: 12:38 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/vsu-1961919869.html
Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области
Украинские дроны атаковали автобус и частный дом в населенных пунктах Шебекинского городского округа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:37
2024-07-25T12:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали автобус и частный дом в населенных пунктах Шебекинского городского округа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ вновь атаковали населенные пункты Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В районе села Вознесеновка в результате атаки беспилотника поврежден автобус — выбиты лобовое и боковые стекла и посечен кузов", - написал она. Гладков добавил, что еще один дрон пробил крышу частного дома в селе Муром. Ранее губернатор сообщил, что город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в четверг утром. Один из снарядов прямым попадаем пробил кровлю многоквартирного дома. Также поврежден еще один дом и промпредприятие. В результате один человек погиб, двое пострадали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали автобус и частный дом в Шебекинском городском округе

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали автобус и частный дом в населенных пунктах Шебекинского городского округа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ вновь атаковали населенные пункты Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В районе села Вознесеновка в результате атаки беспилотника поврежден автобус — выбиты лобовое и боковые стекла и посечен кузов", - написал она.
Гладков добавил, что еще один дрон пробил крышу частного дома в селе Муром.
Ранее губернатор сообщил, что город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в четверг утром. Один из снарядов прямым попадаем пробил кровлю многоквартирного дома. Также поврежден еще один дом и промпредприятие. В результате один человек погиб, двое пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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