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Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области
Украинские дроны атаковали автобус и частный дом в населенных пунктах Шебекинского городского округа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:37
2024-07-25T12:37
2024-07-25T12:38
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали автобус и частный дом в населенных пунктах Шебекинского городского округа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ вновь атаковали населенные пункты Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В районе села Вознесеновка в результате атаки беспилотника поврежден автобус — выбиты лобовое и боковые стекла и посечен кузов", - написал она. Гладков добавил, что еще один дрон пробил крышу частного дома в селе Муром. Ранее губернатор сообщил, что город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в четверг утром. Один из снарядов прямым попадаем пробил кровлю многоквартирного дома. Также поврежден еще один дом и промпредприятие. В результате один человек погиб, двое пострадали.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали автобус и частный дом в Шебекинском городском округе