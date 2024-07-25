https://ria.ru/20240725/vstrecha-1962016074.html

Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО

Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО - РИА Новости, 25.07.2024

Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО

Глава Щелково Андрей Булгаков познакомился с семьей штурмовика и пообещал в ближайшее время организовать отправку в зону СВО гумпомощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:14

2024-07-25T18:14

2024-07-25T18:14

щелково

сво

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Щелково Андрей Булгаков познакомился с семьей штурмовика и пообещал в ближайшее время организовать отправку в зону СВО гумпомощи, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Родители бойца СВО рассказали главе Щелково, чем можно помочь их сыну и всему подразделению, в котором служат еще несколько местных ребят. Булгаков пообещал в ближайшее время организовать отправку на передовую всего необходимого. Семья участника специальной военной операции переехала в Щелково более 14 лет назад. Родители работают в важных сферах: отец — механик в "Водоканале", мать — воспитатель в детском саду. Они попросили помочь с бурением скважины на дачном участке. Булгаков заверил, что будет оказано все необходимое содействие для решения вопроса. Кроме того, семья особо отметила благоустройство территории Чкаловских озер в Щелково. "Приятно, что эта территория уже радует жителей, кого-то даже каждый день. Скоро все работы будут завершены", - приводит пресс-служба слова главы городского округа Булгакова.

https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html

https://ria.ru/20231117/podderzhka-1910025558.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, сво