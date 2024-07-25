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Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО - РИА Новости, 25.07.2024
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18:14 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/vstrecha-1962016074.html
Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО
Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО - РИА Новости, 25.07.2024
Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО
Глава Щелково Андрей Булгаков познакомился с семьей штурмовика и пообещал в ближайшее время организовать отправку в зону СВО гумпомощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:14
2024-07-25T18:14
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Щелково Андрей Булгаков познакомился с семьей штурмовика и пообещал в ближайшее время организовать отправку в зону СВО гумпомощи, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Родители бойца СВО рассказали главе Щелково, чем можно помочь их сыну и всему подразделению, в котором служат еще несколько местных ребят. Булгаков пообещал в ближайшее время организовать отправку на передовую всего необходимого. Семья участника специальной военной операции переехала в Щелково более 14 лет назад. Родители работают в важных сферах: отец — механик в "Водоканале", мать — воспитатель в детском саду. Они попросили помочь с бурением скважины на дачном участке. Булгаков заверил, что будет оказано все необходимое содействие для решения вопроса. Кроме того, семья особо отметила благоустройство территории Чкаловских озер в Щелково. "Приятно, что эта территория уже радует жителей, кого-то даже каждый день. Скоро все работы будут завершены", - приводит пресс-служба слова главы городского округа Булгакова.
https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html
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щелково, сво
Щелково, СВО

Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ЩелковоГлава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО
Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Щелково
Глава Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Щелково Андрей Булгаков познакомился с семьей штурмовика и пообещал в ближайшее время организовать отправку в зону СВО гумпомощи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Родители бойца СВО рассказали главе Щелково, чем можно помочь их сыну и всему подразделению, в котором служат еще несколько местных ребят. Булгаков пообещал в ближайшее время организовать отправку на передовую всего необходимого.
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Семья участника специальной военной операции переехала в Щелково более 14 лет назад. Родители работают в важных сферах: отец — механик в "Водоканале", мать — воспитатель в детском саду. Они попросили помочь с бурением скважины на дачном участке. Булгаков заверил, что будет оказано все необходимое содействие для решения вопроса.
Кроме того, семья особо отметила благоустройство территории Чкаловских озер в Щелково.
"Приятно, что эта территория уже радует жителей, кого-то даже каждый день. Скоро все работы будут завершены", - приводит пресс-служба слова главы городского округа Булгакова.
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