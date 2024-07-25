Евродепутат от Словакии обвинил Украину в объявлении экономической войны
Депутат от Словакии: остановка Украиной транзита нефти — это экономическая война
© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 июл — РИА Новости. Киев объявил экономическую войну Братиславе, остановив транзит нефти от российской компании "Лукойл", заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в Telegram.
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"То, что сделала Украина, — это буквально объявление экономической войны. Как по-другому понимать остановку поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокую атаку на наше население?" — написал он.
Политик напомнил, что Словакия при этом отправляет Украине гуманитарную помощь.
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"Я спрашиваю: сколько мы еще будем бандеровскому режиму на Украине позволять совершать такие военные преступления? Ведь это атака на наше гражданское население. И сколько еще мы будем делать вид, что Европейская комиссия — наш партнер? Ведь она с этим ничего не делает", — добавил Блага.
По его мнению, останавливая транзит части нефти из России через свою территорию, Киев нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС. Как указал депутат, Европейская комиссия должна была бы немедленно приостановить переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, остановить любую военную и гуманитарную помощь и прервать дипломатические контакты с Киевом, пока он не возобновит транзит нефти.
Словакия и Венгрия в понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию.
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Как указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ограничения транзита нефти от российского "Лукойла" навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". По словам Фицо, он обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.
Как уточнили в канцелярии главы правительства Словакии, во время разговора с украинским коллегой он подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.
В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла".