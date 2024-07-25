https://ria.ru/20240725/voyna-1961974095.html

Евродепутат от Словакии обвинил Украину в объявлении экономической войны

Евродепутат от Словакии обвинил Украину в объявлении экономической войны - РИА Новости, 25.07.2024

Евродепутат от Словакии обвинил Украину в объявлении экономической войны

Киев объявил экономическую войну Братиславе, остановив транзит нефти от российской компании "Лукойл", заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:01

2024-07-25T16:01

2024-07-25T16:33

цены на нефть

украина

словакия

венгрия

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денис шмыгаль

лукойл

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БРАТИСЛАВА, 25 июл — РИА Новости. Киев объявил экономическую войну Братиславе, остановив транзит нефти от российской компании "Лукойл", заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в Telegram."То, что сделала Украина, — это буквально объявление экономической войны. Как по-другому понимать остановку поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокую атаку на наше население?" — написал он.Политик напомнил, что Словакия при этом отправляет Украине гуманитарную помощь. "Я спрашиваю: сколько мы еще будем бандеровскому режиму на Украине позволять совершать такие военные преступления? Ведь это атака на наше гражданское население. И сколько еще мы будем делать вид, что Европейская комиссия — наш партнер? Ведь она с этим ничего не делает", — добавил Блага.По его мнению, останавливая транзит части нефти из России через свою территорию, Киев нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС. Как указал депутат, Европейская комиссия должна была бы немедленно приостановить переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, остановить любую военную и гуманитарную помощь и прервать дипломатические контакты с Киевом, пока он не возобновит транзит нефти. Словакия и Венгрия в понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. Как указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ограничения транзита нефти от российского "Лукойла" навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". По словам Фицо, он обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос. Как уточнили в канцелярии главы правительства Словакии, во время разговора с украинским коллегой он подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла".

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961228665.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

https://ria.ru/20240725/neft-1961861286.html

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цены на нефть, украина, словакия, венгрия, роберт фицо, денис шмыгаль, лукойл, евросоюз