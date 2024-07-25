https://ria.ru/20240725/vovlechenie-1961939423.html

Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье

Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024

Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье

Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда",... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:41

2024-07-25T13:41

2024-07-25T13:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда", специалисты центра привлекли 42 предприятия в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "275 подмосковных компаний участвуют в национальном проекте "Производительность труда". Из них 42 присоединились к реализации нацпроекта в этом году. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. В 2025 году число участников планируется увеличить на 50", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в рамках проекта регион стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год для средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Национальный проект включает в себя обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю и туризм.

https://ria.ru/20240705/investitsii-1957698616.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)