Рейтинг@Mail.ru
Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:41 25.07.2024 (обновлено: 13:42 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/vovlechenie-1961939423.html
Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье
Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье
Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда",... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:41
2024-07-25T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946248246_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_fd71f3dc4edda58540aa8c9a5202f1e9.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда", специалисты центра привлекли 42 предприятия в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "275 подмосковных компаний участвуют в национальном проекте "Производительность труда". Из них 42 присоединились к реализации нацпроекта в этом году. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. В 2025 году число участников планируется увеличить на 50", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в рамках проекта регион стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год для средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Национальный проект включает в себя обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю и туризм.
https://ria.ru/20240705/investitsii-1957698616.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946248246_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_99a7d31c9022a3bb993c3d3d2ab9a067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочие в сборочном цехе завода "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах
Рабочие в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда", специалисты центра привлекли 42 предприятия в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"275 подмосковных компаний участвуют в национальном проекте "Производительность труда". Из них 42 присоединились к реализации нацпроекта в этом году. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. В 2025 году число участников планируется увеличить на 50", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в рамках проекта регион стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год для средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей.
Национальный проект включает в себя обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю и туризм.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей
5 июля, 15:52
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала