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Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье
Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
Годовой план по вовлечению предприятий в нацпроект закрыли в Подмосковье
Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда",... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:41
2024-07-25T13:41
2024-07-25T13:42
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда", специалисты центра привлекли 42 предприятия в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "275 подмосковных компаний участвуют в национальном проекте "Производительность труда". Из них 42 присоединились к реализации нацпроекта в этом году. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. В 2025 году число участников планируется увеличить на 50", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в рамках проекта регион стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год для средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Национальный проект включает в себя обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю и туризм.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Региональный центр компетенций Подмосковья закрыл за полгода годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда", специалисты центра привлекли 42 предприятия в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"275 подмосковных компаний участвуют в национальном проекте
"Производительность труда". Из них 42 присоединились к реализации нацпроекта в этом году. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. В 2025 году число участников планируется увеличить на 50", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в рамках проекта регион стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год для средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей.
Национальный проект включает в себя обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю и туризм.