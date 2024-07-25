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В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата
В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата - РИА Новости, 25.07.2024
В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата
Водитель такси на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:10
2024-07-25T18:10
2024-07-25T19:09
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Водитель такси на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "На Международном шоссе между водителем такси и мужчиной, севшим в салон автомобиля, произошел конфликт, в ходе которого водитель такси врезался в металлическое ограждение, после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета в область головы оппонента", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший госпитализирован, а водитель 1968 года рождения задержан. В настоящее время Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что инцидент произошел на Мелькисаровской улице.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата
В Москве водитель такси несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травмата