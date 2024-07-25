https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html

В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата

В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата - РИА Новости, 25.07.2024

В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата

Водитель такси на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:10

2024-07-25T18:10

2024-07-25T19:09

происшествия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Водитель такси на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "На Международном шоссе между водителем такси и мужчиной, севшим в салон автомобиля, произошел конфликт, в ходе которого водитель такси врезался в металлическое ограждение, после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета в область головы оппонента", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавший госпитализирован, а водитель 1968 года рождения задержан. В настоящее время Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что инцидент произошел на Мелькисаровской улице.

https://ria.ru/20230920/napadenie-1897594186.html

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