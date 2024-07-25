Видеоролики о российских продуктах в ОАЭ собрали более 280 тысяч просмотров
© РИА Новости / Хайсам Махгуб | Перейти в медиабанкДегустационный павильон Российского экспортного центра (РЭЦ)
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Видеоролики о российских товарах в аккаунте на YouTube Good Food Russia UAE посмотрели уже более 280 тысяч раз, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
РЭЦ реализует программу национальных демонстрационно–дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и 2,5 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ занимается ее продвижением, в том числе в розничные сети.
В настоящее время в павильоне в Дубае размещена продукция более чем 50 российских производителей: кондитерские изделия, бакалея, молочная продукция, специи, морепродукты, здоровое питание, безалкогольные напитки, соки, вода.
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"В ОАЭ российские продукты уже завоевали популярность. Высокое качество, отличный вкус и конкурентоспособная цена привлекают потребителей в продуктах из России. Для знакомства аудитории ОАЭ с российскими товарами в аккаунте на YouTube Good Food Russia UAE размещен видеоролик о работе павильона. Он также демонстрирует полки с российской продукцией, которая уже продается в супермаркетах Union Coop UAE. Всего таких промо-роликов три, в первый месяц размещения они набрали более 100 тысяч просмотров, а на сегодня – уже более 280 тысяч", - говорится в сообщении.
Представитель дистрибьюторской компании в Дубае в одном из роликов рассказывает, что закупает продукцию российских производителей и реализует через розничные сети. Она пользуется спросом у арабских покупателей и представителей других национальностей. На данный момент ассортимент продукции российского производства планируется увеличить в связи с ростом спроса.
Ознакомить потенциального покупателя с возможностью приобрести продукцию и рассказать о ее доступности на рынке стран Персидского залива – одна из приоритетных задач работы павильона АПК. А возможность приобрести продукцию без посредников способствует увеличению экспортных контрактов и повышению продаж у производителей.
Продукты из России появятся в пяти павильонах Good Food Russia за рубежом
14 сентября 2023, 17:51