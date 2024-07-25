https://ria.ru/20240725/videoroliki-1962007633.html

Видеоролики о российских продуктах в ОАЭ собрали более 280 тысяч просмотров

Видеоролики о российских продуктах в ОАЭ собрали более 280 тысяч просмотров - РИА Новости, 25.07.2024

Видеоролики о российских продуктах в ОАЭ собрали более 280 тысяч просмотров

Видеоролики о российских товарах в аккаунте на YouTube Good Food Russia UAE посмотрели уже более 280 тысяч раз, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:45

2024-07-25T17:45

2024-07-25T17:45

экономика

технологии

россия

дубай

оаэ

youtube

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Видеоролики о российских товарах в аккаунте на YouTube Good Food Russia UAE посмотрели уже более 280 тысяч раз, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).РЭЦ реализует программу национальных демонстрационно–дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и 2,5 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ занимается ее продвижением, в том числе в розничные сети.В настоящее время в павильоне в Дубае размещена продукция более чем 50 российских производителей: кондитерские изделия, бакалея, молочная продукция, специи, морепродукты, здоровое питание, безалкогольные напитки, соки, вода."В ОАЭ российские продукты уже завоевали популярность. Высокое качество, отличный вкус и конкурентоспособная цена привлекают потребителей в продуктах из России. Для знакомства аудитории ОАЭ с российскими товарами в аккаунте на YouTube Good Food Russia UAE размещен видеоролик о работе павильона. Он также демонстрирует полки с российской продукцией, которая уже продается в супермаркетах Union Coop UAE. Всего таких промо-роликов три, в первый месяц размещения они набрали более 100 тысяч просмотров, а на сегодня – уже более 280 тысяч", - говорится в сообщении.Представитель дистрибьюторской компании в Дубае в одном из роликов рассказывает, что закупает продукцию российских производителей и реализует через розничные сети. Она пользуется спросом у арабских покупателей и представителей других национальностей. На данный момент ассортимент продукции российского производства планируется увеличить в связи с ростом спроса.Ознакомить потенциального покупателя с возможностью приобрести продукцию и рассказать о ее доступности на рынке стран Персидского залива – одна из приоритетных задач работы павильона АПК. А возможность приобрести продукцию без посредников способствует увеличению экспортных контрактов и повышению продаж у производителей.

https://ria.ru/20230914/produkty-1896375440.html

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дубай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, дубай, оаэ, youtube, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)