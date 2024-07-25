https://ria.ru/20240725/uroki-1962022270.html
Более тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье
Более тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
Более тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье
Свыше одной тысячи открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге прошло в школах, детских садах и летних лагерях Подмосковья с начала года,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:54
2024-07-25T18:54
2024-07-25T18:54
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Свыше одной тысячи открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге прошло в школах, детских садах и летних лагерях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что такие уроки проводятся сотрудниками администраций округов совместно с представителями РЖД и транспортной полиции регулярно. Это одно из ключевых мероприятий для повышения уровня знаний о безопасном поведении на объектах ж/д инфраструктуры. На уроках детям рассказывают, как следует вести себя на платформах станций в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Там также добавили, что обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают. В Подмосковье в рамках комплекса мер проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров, ликвидируют опасные тропы. Также с начала года нанесли порядка 60 специальных трафаретов на пешеходных переходах через пути в 12 городских округах, которые напоминают о правилах безопасности на железной дороге.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), ржд, безопасность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), РЖД, Безопасность
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Свыше одной тысячи открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге прошло в школах, детских садах и летних лагерях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что такие уроки проводятся сотрудниками администраций округов совместно с представителями РЖД
и транспортной полиции регулярно. Это одно из ключевых мероприятий для повышения уровня знаний о безопасном поведении на объектах ж/д инфраструктуры. На уроках детям рассказывают, как следует вести себя на платформах станций в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути.
Там также добавили, что обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают.
В Подмосковье в рамках комплекса мер проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров, ликвидируют опасные тропы. Также с начала года нанесли порядка 60 специальных трафаретов на пешеходных переходах через пути в 12 городских округах, которые напоминают о правилах безопасности на железной дороге.