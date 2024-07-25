https://ria.ru/20240725/uroki-1962022270.html

Более тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье

Более тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024

Более тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье

Свыше одной тысячи открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге прошло в школах, детских садах и летних лагерях Подмосковья с начала года,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:54

2024-07-25T18:54

2024-07-25T18:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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безопасность

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Свыше одной тысячи открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге прошло в школах, детских садах и летних лагерях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что такие уроки проводятся сотрудниками администраций округов совместно с представителями РЖД и транспортной полиции регулярно. Это одно из ключевых мероприятий для повышения уровня знаний о безопасном поведении на объектах ж/д инфраструктуры. На уроках детям рассказывают, как следует вести себя на платформах станций в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Там также добавили, что обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают. В Подмосковье в рамках комплекса мер проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров, ликвидируют опасные тропы. Также с начала года нанесли порядка 60 специальных трафаретов на пешеходных переходах через пути в 12 городских округах, которые напоминают о правилах безопасности на железной дороге.

https://ria.ru/20231129/mostransavto-1912700675.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), ржд, безопасность