https://ria.ru/20240725/ukrenergo-1961991192.html
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 25.07.2024
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго"... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:46
2024-07-25T16:46
2024-07-25T16:48
в мире
украина
укрэнерго
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство УНИАН. "Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем", - сообщает агентство со ссылкой на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины. Отмечается, что заявление о совершении Кудрицким преступления поступило в НАБУ 26 июня. В частности, речь идет о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Укрэнерго, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве
ВАКС Украины возбудил дело против главы правления "Укрэнерго" Кудрицкого