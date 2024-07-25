Рейтинг@Mail.ru
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 25.07.2024 (обновлено: 16:48 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/ukrenergo-1961991192.html
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 25.07.2024
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго"... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:46
2024-07-25T16:48
в мире
украина
укрэнерго
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство УНИАН. "Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем", - сообщает агентство со ссылкой на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины. Отмечается, что заявление о совершении Кудрицким преступления поступило в НАБУ 26 июня. В частности, речь идет о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, укрэнерго, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Укрэнерго, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве

ВАКС Украины возбудил дело против главы правления "Укрэнерго" Кудрицкого

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство УНИАН.
"Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем", - сообщает агентство со ссылкой на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины.
Отмечается, что заявление о совершении Кудрицким преступления поступило в НАБУ 26 июня. В частности, речь идет о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам
15 июня, 12:03
 
В миреУкраинаУкрэнергоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала