https://ria.ru/20240725/ukrenergo-1961991192.html

На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве

На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 25.07.2024

На Украине главу правления "Укрэнерго" обвинили во взяточничестве

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго"... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:46

2024-07-25T16:46

2024-07-25T16:48

в мире

украина

укрэнерго

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил возбудить уголовное дело против главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство УНИАН. "Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем", - сообщает агентство со ссылкой на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины. Отмечается, что заявление о совершении Кудрицким преступления поступило в НАБУ 26 июня. В частности, речь идет о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды. Если вина будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html

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в мире, украина, укрэнерго, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)