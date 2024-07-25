https://ria.ru/20240725/ukraina-1961920470.html

Опрос показал, что сказывается на желании украинцев идти в ВСУ

Опрос показал, что сказывается на желании украинцев идти в ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

Опрос показал, что сказывается на желании украинцев идти в ВСУ

Отсутствие сроков демобилизации, коррупция в сфере оборонных закупок, несправедливость при мобилизации сказываются на желании граждан Украины идти в ВСУ,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:38

2024-07-25T12:38

2024-07-25T12:38

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Отсутствие сроков демобилизации, коррупция в сфере оборонных закупок, несправедливость при мобилизации сказываются на желании граждан Украины идти в ВСУ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Харьковским институтом социальных исследований. Исследование проводилось в марте-апреле. Оно основывается на материалах 17 интервью и трех фокус-групп, в которых участвовали действующие и бывшие военные, жены военнослужащих и военнообязанные мужчины. В общей сложности было опрошено 36 человек. "Военнослужащие и гражданские отметили, что одни из ключевых факторов, которые удерживают людей от призыва, это бессрочность контрактов… Еще одним деморализующим фактором можно назвать страх, что военной техники будет мало или она не поступит вовремя… Деморализуют и случаи коррупции, особенно в сфере оборонных закупок", - говорится в публикации по результатам исследования, опубликованным на сайте института. Еще одни деморализирующим фактором участники исследования назвали социальную несправедливость, когда политические элиты "отгораживаются от военной службы". "Большинство респондентов оценили действующий процесс мобилизации как принципиально несправедливый. Чаще всего упоминали осязаемое неравенство между состоятельными и малоимущими: когда люди, у которых есть больше материальных ресурсов, имеют больше шансов избежать мобилизации", - говорится в исследовании. Также респонденты назвали несправедливым непривлечение к ответственности сотрудников военкоматов за случаи силовой мобилизации или мобилизации людей с проблемами со здоровьем. "Показательно, что действующие военнослужащие, ветераны и гражданские настаивали на том, что армии нужны не просто люди, а люди мотивированные, и что государство должно прилагать к этому значительные усилия. По словам одного из гражданских, "надо поощрять, а не насильно заталкивать в автобус, потому что последнее очень негативно влияет", - говорится в исследовании. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240103/kharkov-1919598901.html

https://ria.ru/20240725/ukraina-1961875688.html

https://ria.ru/20240715/opros-1959767112.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины