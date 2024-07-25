https://ria.ru/20240725/ukraina-1961875688.html

Опрос показал, сколько украинцев живут впроголодь

Опрос показал, сколько украинцев живут впроголодь - РИА Новости, 25.07.2024

Опрос показал, сколько украинцев живут впроголодь

Трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, 9% - не хватает даже на еду, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:01

2024-07-25T10:01

2024-07-25T10:13

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600143825_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fb5367d624058693690d165ff030ee4a.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, 9% - не хватает даже на еду, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова по заказу украинского издания ZN.UA. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "В ответ на вопрос: "Какое из утверждений наиболее точно соответствует финансовому состоянию вашей семьи?", более 48% выбрали вариант "Хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать". Чуть более 32% ответили, что "на еду хватает, но покупать одежду уже трудно", 9% выбрали "нам не хватает денег даже на еду", - приводит результаты опроса сайт ZN.UA. Согласно результатам исследования, 7,4% ответили, что денег хватает на все, чуть более 1% опрошенных ответили, что могут себе позволить все, что хотят. При этом среднемесячный доход семьи 29,5% респондентов – до 8 тысяч гривен (почти 194 доллара), 36,3% - от 8 тысяч до 18 тысяч гривен (194 – 436 долларов).

https://ria.ru/20240724/semi-1961608825.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина