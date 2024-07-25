https://ria.ru/20240725/ukraina-1961844972.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Виницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T01:27
2024-07-25T01:27
2024-07-25T01:27
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Виницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Воздушная тревога сначала была объявлена в Харьковской области, она звучит до сих пор. С 23.50 мск сигнал тревоги распространился на остальные регионы страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги