https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html

Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ

Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ

Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков, задержанный в турецком Бодруме, мог планировать бегство в Грецию, сообщил турецкий... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:56

2024-07-25T11:56

2024-07-25T12:31

бодрум

москва

турция

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

происшествия

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СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков, задержанный в турецком Бодруме, мог планировать бегство в Грецию, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber. "Установлено, что террорист прибыл в Бодрум, планируя попасть в Грецию с помощью организаторов нелегальной миграции", — указано в материале. В то же время отмечается, что связь Серебрякова с контрабандистами точно не проверена. Предполагается, что задержанный планировал приобрести лодку для бегства в соседнюю страну. По данным канала, турецкие силовики после получения информации от российских коллег о розыске Серебрякова отследили его местоположение по камерам аэропорта Бодрума и установили, что он арендовал автомобиль. За машиной следили на протяжении 50 километров, после чего злоумышленника задержали. Накануне в Бодруме задержали фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с россиянином задержали еще одного человека, его имя не уточняется. Серебряков въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил накануне источник в Министерстве внутренних дел Турции. Заседание суда, на котором решат вопрос о предварительном аресте россиянина, состоится в Бодруме в четверг. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции.В среду утром два человека пострадали при взрыве машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, сдетонировал неустановленный предмет, который был помещен в автомобиль. Дело передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявили обвинение.

https://ria.ru/20240724/serebrjakov-1961825700.html

https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961834199.html

https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html

бодрум

москва

турция

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бодрум, москва, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия