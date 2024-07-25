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Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
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11:56 25.07.2024 (обновлено: 12:31 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html
Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ
Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ
Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков, задержанный в турецком Бодруме, мог планировать бегство в Грецию, сообщил турецкий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:56
2024-07-25T12:31
бодрум
москва
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
происшествия
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СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков, задержанный в турецком Бодруме, мог планировать бегство в Грецию, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber. "Установлено, что террорист прибыл в Бодрум, планируя попасть в Грецию с помощью организаторов нелегальной миграции", — указано в материале. В то же время отмечается, что связь Серебрякова с контрабандистами точно не проверена. Предполагается, что задержанный планировал приобрести лодку для бегства в соседнюю страну. По данным канала, турецкие силовики после получения информации от российских коллег о розыске Серебрякова отследили его местоположение по камерам аэропорта Бодрума и установили, что он арендовал автомобиль. За машиной следили на протяжении 50 километров, после чего злоумышленника задержали. Накануне в Бодруме задержали фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с россиянином задержали еще одного человека, его имя не уточняется. Серебряков въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил накануне источник в Министерстве внутренних дел Турции. Заседание суда, на котором решат вопрос о предварительном аресте россиянина, состоится в Бодруме в четверг. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции.В среду утром два человека пострадали при взрыве машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, сдетонировал неустановленный предмет, который был помещен в автомобиль. Дело передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявили обвинение.
https://ria.ru/20240724/serebrjakov-1961825700.html
https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961834199.html
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бодрум, москва, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия
Бодрум, Москва, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Происшествия
Фигурант дела о подрыве в Москве мог планировать побег в Грецию, пишут СМИ

TRT Haber: Серебряков мог планировать бегство в Грецию с помощью контрабандистов

© Фото : МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 июл — РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков, задержанный в турецком Бодруме, мог планировать бегство в Грецию, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
«
"Установлено, что террорист прибыл в Бодрум, планируя попасть в Грецию с помощью организаторов нелегальной миграции", — указано в материале.
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В то же время отмечается, что связь Серебрякова с контрабандистами точно не проверена. Предполагается, что задержанный планировал приобрести лодку для бегства в соседнюю страну.
По данным канала, турецкие силовики после получения информации от российских коллег о розыске Серебрякова отследили его местоположение по камерам аэропорта Бодрума и установили, что он арендовал автомобиль. За машиной следили на протяжении 50 километров, после чего злоумышленника задержали.
Накануне в Бодруме задержали фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с россиянином задержали еще одного человека, его имя не уточняется. Серебряков въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил накануне источник в Министерстве внутренних дел Турции.
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Заседание суда, на котором решат вопрос о предварительном аресте россиянина, состоится в Бодруме в четверг. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции.
В среду утром два человека пострадали при взрыве машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, сдетонировал неустановленный предмет, который был помещен в автомобиль. Дело передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявили обвинение.
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