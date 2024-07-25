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Тело погибшей в ДТП в Турции байкерши отправили в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
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08:52 25.07.2024 (обновлено: 09:46 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/turtsija-1961861804.html
Тело погибшей в ДТП в Турции байкерши отправили в Россию, пишут СМИ
Тело погибшей в ДТП в Турции байкерши отправили в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
Тело погибшей в ДТП в Турции байкерши отправили в Россию, пишут СМИ
Тело погибшей в ДТП в турецкой провинции Мугла байкерши-блогера Татьяны Озолиной отправили в Россию самолетом, утверждает турецкая газета Sabah. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:52
2024-07-25T09:46
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Тело погибшей в ДТП в турецкой провинции Мугла байкерши-блогера Татьяны Озолиной отправили в Россию самолетом, утверждает турецкая газета Sabah. "Автомобиль частной ритуальной компании забрал тело Озолиной из судмедэкспертизы Муглы. Тело отправили самолетом в РФ из аэропорта Бодрума", - пишет издание. Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в понедельник в провинции Мугла в ДТП. СМИ отмечали, что мотоцикл, которым управлял турок Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. По данным агентства DHA, Обут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры, мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сергей Хардиков, который ехал в группе мотоциклов с Озолиной, заявил в ночь на четверг о таинственном исчезновении с места аварии видеокамеры с ее шлема, также его версия событий отличается от указанной турецким мотоциклистом. По его словам, именно Обут врезался в мотоцикл Озолиной. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии. При этом в СМИ пока не появилось ни одной видеозаписи момента аварии. У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в России как экстремистская). и около двух миллионов в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram сделана в турецком городе Измир. Девушка путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.
https://ria.ru/20240723/baykersha-1961487414.html
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авто, россия, мугла (провинция), анталья (провинция), youtube, происшествия
Авто, Россия, Мугла (провинция), Анталья (провинция), YouTube, Происшествия
Тело погибшей в ДТП в Турции байкерши отправили в Россию, пишут СМИ

Sabah: тело погибшей в ДТП байкерши Озолиной отправили в Россию самолетом

© Фото : МотоТаняТатьяна Озолина
Татьяна Озолина - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : МотоТаня
Татьяна Озолина. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Тело погибшей в ДТП в турецкой провинции Мугла байкерши-блогера Татьяны Озолиной отправили в Россию самолетом, утверждает турецкая газета Sabah.
«
"Автомобиль частной ритуальной компании забрал тело Озолиной из судмедэкспертизы Муглы. Тело отправили самолетом в РФ из аэропорта Бодрума", - пишет издание.
Место ДТП с участием Татьяны Озолиной в Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции
23 июля, 15:13
Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в понедельник в провинции Мугла в ДТП. СМИ отмечали, что мотоцикл, которым управлял турок Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. По данным агентства DHA, Обут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры, мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Сергей Хардиков, который ехал в группе мотоциклов с Озолиной, заявил в ночь на четверг о таинственном исчезновении с места аварии видеокамеры с ее шлема, также его версия событий отличается от указанной турецким мотоциклистом. По его словам, именно Обут врезался в мотоцикл Озолиной.
Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии.
При этом в СМИ пока не появилось ни одной видеозаписи момента аварии.
У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в России как экстремистская). и около двух миллионов в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram сделана в турецком городе Измир. Девушка путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.
Татьяна Озолина - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Известная байкерша-блогер из России погибла в ДТП в Турции, сообщили СМИ
23 июля, 00:43
 
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