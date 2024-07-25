Рейтинг@Mail.ru
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 25.07.2024 (обновлено: 20:01 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/tsentr-1962032621.html
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября - РИА Новости, 25.07.2024
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября
Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:54
2024-07-25T20:01
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899436790_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_db8c91101fa541a03f3e207fdaa38b72.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" опубликован на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации в связи с завершением работы международной выставки-форума "Россия" преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению международной выставки-форума "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и определить состав этого комитета", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899436790_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_7ee921351bd6eaa614356f58deaa9665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября

Путин поручил определить оргкомитет национального центра "Россия" до 1 сентября

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип в цветах российского флага
Логотип в цветах российского флага - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Логотип в цветах российского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации в связи с завершением работы международной выставки-форума "Россия" преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению международной выставки-форума "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и определить состав этого комитета", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия"
Вчера, 20:00
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала