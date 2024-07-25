https://ria.ru/20240725/tsentr-1962032621.html
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября - РИА Новости, 25.07.2024
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября
Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:54
2024-07-25T19:54
2024-07-25T20:01
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума "Россия" опубликован на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации в связи с завершением работы международной выставки-форума "Россия" преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению международной выставки-форума "Россия" в организационный комитет Национального центра "Россия" и определить состав этого комитета", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
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россия
Оргкомитет национального центра "Россия" определят до 1 сентября
Путин поручил определить оргкомитет национального центра "Россия" до 1 сентября