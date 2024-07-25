https://ria.ru/20240725/trevoga-1962025551.html

СМИ: воздушная тревога в Харьковской области длится рекордные двое суток

СМИ: воздушная тревога в Харьковской области длится рекордные двое суток - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: воздушная тревога в Харьковской области длится рекордные двое суток

Воздушная тревога в Харькове и Харьковской области на Украине продолжается рекордное время - она длится более двух суток, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:07

2024-07-25T19:07

2024-07-25T19:07

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога в Харькове и Харьковской области на Украине продолжается рекордное время - она длится более двух суток, сообщает украинское издание "Страна"."Воздушная тревога в Харькове продолжается уже более двух суток. Местные паблики пишут, что это новая самая длинная воздушная тревога за время войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена во вторник в 18.31 мск, с тех пор сигнал тревоги не отменяли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html

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