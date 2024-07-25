https://ria.ru/20240725/trevoga-1961847382.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:46
2024-07-25T02:46
2024-07-25T02:59
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Тревога в украинской столице прозвучала в 2.40 мск.Ранее воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Также сигнал воздушной тревоги звучал объявлена в Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240720/vzryvy-1960859822.html
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киев, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве звучит сигнал воздушной тревоги