https://ria.ru/20240725/trevoga-1961846638.html
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2024
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:12
2024-07-25T02:12
2024-07-25T02:12
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Тревогу в Полтавской области объявили в 1.13 мск, в Черниговской - в 1.33, в Черкасской, Киевской и Житомирской - в 1.59. Ранее воздушная тревога объявлена в Виницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в пяти областях Украины объявили воздушную тревогу