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СМИ предрекли союзникам Трампа высокие должности в случае его победы - РИА Новости, 25.07.2024
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16:07 25.07.2024 (обновлено: 16:22 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/tramp-1961978947.html
СМИ предрекли союзникам Трампа высокие должности в случае его победы
СМИ предрекли союзникам Трампа высокие должности в случае его победы - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ предрекли союзникам Трампа высокие должности в случае его победы
Сенаторы Уильям Хагерти, Том Коттон, Марко Рубио и Томас Тубервиль в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах претендуют на... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:07
2024-07-25T16:22
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы Уильям Хагерти, Том Коттон, Марко Рубио и Томас Тубервиль в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах претендуют на руководящие должности, сообщает газета Hill. "Республиканские союзники бывшего президента Трампа ожидают, что в случае его избрания на второй срок в ноябре он привлечет значительную часть членов сенатской республиканской конференции для пополнения своего кабинета: сенаторы Билл Хагерти, Том Коттон, Марко Рубио и Томми Тубервиль поборются за должности на высоком уровне", - говорится в публикации. Как отмечается, Хагерти рассматривается в качестве возможного министра финансов, Рубио может стать главой госдепартамента, а Тубервиль министром образования. Сенатор-республиканец Эрик Шмитт, по словам коллег, мог стать бы хорошим кандидатом на пост главы министерства юстиции. По данным газеты, Коттон мог бы стать министром обороны. Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, он поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240725/melaniya-1961967940.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ предрекли союзникам Трампа высокие должности в случае его победы

Hill: союзники Трампа претендуют на руководящие должности при его переизбрании

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы Уильям Хагерти, Том Коттон, Марко Рубио и Томас Тубервиль в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах претендуют на руководящие должности, сообщает газета Hill.
"Республиканские союзники бывшего президента Трампа ожидают, что в случае его избрания на второй срок в ноябре он привлечет значительную часть членов сенатской республиканской конференции для пополнения своего кабинета: сенаторы Билл Хагерти, Том Коттон, Марко Рубио и Томми Тубервиль поборются за должности на высоком уровне", - говорится в публикации.
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Как отмечается, Хагерти рассматривается в качестве возможного министра финансов, Рубио может стать главой госдепартамента, а Тубервиль министром образования. Сенатор-республиканец Эрик Шмитт, по словам коллег, мог стать бы хорошим кандидатом на пост главы министерства юстиции. По данным газеты, Коттон мог бы стать министром обороны.
Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, он поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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