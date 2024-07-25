https://ria.ru/20240725/tramp-1961943804.html
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки - РИА Новости, 25.07.2024
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки
Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод заявил, что считает кандидата в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:00
2024-07-25T14:00
2024-07-25T14:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183d54cb25e3c1340b62e837e1f8b759.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод заявил, что считает кандидата в президенты США Дональда Трампа фаворитом предвыборной гонки, об этом он сказал в своем подкасте Hacks On Tap. "Я все еще считаю его (Трампа - ред.) достаточно сильным фаворитом этой гонки", - сказал Аксельрод. Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240725/obama-1961915320.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_af085df682bbef13ace353f96888875b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки
Экс-советник Обамы Аксельрод считает Трампа фаворитом предвыборной гонки