https://ria.ru/20240725/tramp-1961943804.html

Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки

Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки - РИА Новости, 25.07.2024

Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки

Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод заявил, что считает кандидата в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:00

2024-07-25T14:00

2024-07-25T14:00

в мире

сша

дональд трамп

барак обама

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод заявил, что считает кандидата в президенты США Дональда Трампа фаворитом предвыборной гонки, об этом он сказал в своем подкасте Hacks On Tap. "Я все еще считаю его (Трампа - ред.) достаточно сильным фаворитом этой гонки", - сказал Аксельрод. Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.

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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, выборы президента сша — 2024