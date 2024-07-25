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Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки - РИА Новости, 25.07.2024
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14:00 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/tramp-1961943804.html
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки - РИА Новости, 25.07.2024
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки
Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод заявил, что считает кандидата в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:00
2024-07-25T14:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод заявил, что считает кандидата в президенты США Дональда Трампа фаворитом предвыборной гонки, об этом он сказал в своем подкасте Hacks On Tap. "Я все еще считаю его (Трампа - ред.) достаточно сильным фаворитом этой гонки", - сказал Аксельрод. Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, барак обама, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
Экс-советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки

Экс-советник Обамы Аксельрод считает Трампа фаворитом предвыборной гонки

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший старший советник президента США Барака Обамы и главный стратег его предвыборного штаба 2008 и 2012 годов Дэвид Аксельрод заявил, что считает кандидата в президенты США Дональда Трампа фаворитом предвыборной гонки, об этом он сказал в своем подкасте Hacks On Tap.
"Я все еще считаю его (Трампа - ред.) достаточно сильным фаворитом этой гонки", - сказал Аксельрод.
Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.
Барак Обама и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Вчера, 12:27
 
В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаВыборы президента США — 2024
 
 
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