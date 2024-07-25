https://ria.ru/20240725/toplivo-1961917596.html
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 25.07.2024
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива
Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:32
2024-07-25T12:32
2024-07-25T12:32
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам. Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.
https://ria.ru/20231122/diztoplivo-1911003490.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива
Новак: правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России