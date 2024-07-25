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Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 25.07.2024
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12:32 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/toplivo-1961917596.html
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 25.07.2024
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива
Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:32
2024-07-25T12:32
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам. Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива

Новак: правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стела автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам.
Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.
Дизельное топливо - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Новак допустил, что запрет на экспорт дизтоплива снимут в ближайшее время
22 ноября 2023, 11:30
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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