https://ria.ru/20240725/toplivo-1961917596.html

Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива

Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 25.07.2024

Правительство не планирует запрещать экспорт дизельного топлива

Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:32

2024-07-25T12:32

2024-07-25T12:32

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал Новак журналистам. Что касается запрета отдельно по зимнему дизельному топливу, то об этом говорить еще рано, добавил он.

https://ria.ru/20231122/diztoplivo-1911003490.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак