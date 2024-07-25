https://ria.ru/20240725/terakt-1961841292.html

Обвиняемые в планах теракта в "Шереметьево" призывали в Сети к экстремизму

Обвиняемые в планах теракта в "Шереметьево" призывали в Сети к экстремизму - РИА Новости, 25.07.2024

Обвиняемые в планах теракта в "Шереметьево" призывали в Сети к экстремизму

Обвиняемые в планировании теракта в аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий и Илья Ковылков призывали других людей совершать преступления, включая атаки на здания... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:21

2024-07-25T00:21

2024-07-25T00:58

шереметьево (аэропорт)

россия

telegram

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обвиняемые в планировании теракта в аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий и Илья Ковылков призывали других людей совершать преступления, включая атаки на здания госорганов и политических партий, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости."В групповом чате (в Telegram - ред.) в текстовом сообщении Дария имеется высказывание, выражающее побуждение, связанное с применением насилия, причинением вреда… Идет речь об уничтожении различных структур… уничтожению зданий государственных органов, в частности ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, а также организаций, поддерживавших СВО", - говорится в материалах, оглашенных гособвинителем в суде.Гособвинение в ходе прений сторон запросило для Дария 21 год колонии, второму фигуранту - 28 лет. Приговор мужчинам огласят 26 июля в 12.00. Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллионов рублей штрафа обоим.По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране, а также занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).

https://ria.ru/20240723/kavkaz-1961505666.html

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шереметьево (аэропорт), россия, telegram, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)