https://ria.ru/20240725/tekhnologii-1961963935.html

Липецкая область развивает технологии ИИ в агропромышленном комплексе

Липецкая область развивает технологии ИИ в агропромышленном комплексе - РИА Новости, 25.07.2024

Липецкая область развивает технологии ИИ в агропромышленном комплексе

Липецкая область намерена развивать технологический потенциал в агропромышленном комплексе региона с применением систем на базе искусственного интеллекта,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:32

2024-07-25T15:32

2024-07-25T15:32

липецкая область

технологии

липецкая область

игорь артамонов

ии

искусственный интеллект (ии)

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ЛИПЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Липецкая область намерена развивать технологический потенциал в агропромышленном комплексе региона с применением систем на базе искусственного интеллекта, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Для реализации намеченных планов подписано трехстороннее соглашение с поставщиком сельскохозяйственной техники ООО "Липецкоблснаб" и российской компанией Cognitive Pilot, занимающейся разработкой оборудования и систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств. Предполагается, что новое партнерство позволит вывести сельское хозяйство на новый уровень - цифровизировать, повысить производительность труда и снизить роль человеческого фактора при выполнении работ. По словам Артамонова, в регионе планируется создание площадки для испытания и обслуживания беспилотной агротехники. Рассматривается возможность подготовки соответствующих специалистов и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Липецкий агропромышленный комплекс – инновационная отрасль, которая постоянно модернизируется. Беспилотные агротехнологии – перспективное направление, которое мы хотим развивать. Это позволит не только повысить эффективность АПК, но и создать научную площадку, заниматься исследовательской деятельностью. А это современные рабочие места для инженеров и программистов – те специальности, на которые мы ориентируем нашу молодежь", – прокомментировал Артамонов. Он так же отметил, что благодаря освоению передовых технологий небольшая по площади Липецкая область демонстрирует внушительные достижения в сельском хозяйстве и входит в топ-15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

https://ria.ru/20240531/tekhnologii-1949623538.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, липецкая область, игорь артамонов, ии, искусственный интеллект (ии)