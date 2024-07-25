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Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
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13:20 25.07.2024 (обновлено: 13:25 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/svo-1961934107.html
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 235... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:20
2024-07-25T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 235 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, Старица и Шестаково Харьковской области. Отражены шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 235 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США, станция радиоэлектронной разведки "Хортица-М", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск, Харьковская область
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ

МО: бойцы "Севера" отразили 6 контратак, уничтожили до 235 солдат ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 235 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, Старица и Шестаково Харьковской области. Отражены шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 235 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США, станция радиоэлектронной разведки "Хортица-М", - отмечает МО РФ.
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