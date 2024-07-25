https://ria.ru/20240725/svo-1961934107.html

Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ

Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 235... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:20

2024-07-25T13:20

2024-07-25T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

волчанск

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943966182_150:0:2528:1337_1920x0_80_0_0_850faa95f2f3f05f40b8fdd6a40d0f02.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 235 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, Старица и Шестаково Харьковской области. Отражены шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 235 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США, станция радиоэлектронной разведки "Хортица-М", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240725/svo-1961934848.html

россия

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, волчанск, харьковская область